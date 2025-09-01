разделы

На середину августа в России было намолочено почти 75 млн т зерна — на 1,6 млн т больше, чем на ту же дату годом ранее, сообщал Минсельхоз. Обработано около 22 млн га посевов — 47% всей площади. «Ход уборочной кампании позволяет рассчитывать на достойный урожай, который полностью обеспечит внутренние потребности и позволит сохранить высокий экспортный потенциал», — информировало агроведомство

В ряде регионов во время уборки отмечались/отмечаются неблагоприятные погодные условия, что уже привело к потерям. Так, аграрии ЮФО в основном сообщали о снижении средней урожайности по сравнению с прошлым годом из-за засухи. А в Поволжье и Центре страны уборочным работам мешали дожди. В Ростовской области, которая является одним из главных производителей зерна в стране, ситуацию со сбором и вовсе называют «критической».

Тем не менее министерство пока оставляет свой прогноз производства зерновых культур неизменным — 135 млн т. А вот аналитики в первой половине августа начали их даже повышать. В частности, () в конце августа увеличил свою оценку по пшенице на 0,5 млн т, до 86 млн т, по ячменю — на 300 тыс. т, до 18,3 млн т. Всего зерна может быть собрано 132,8 млн т. «» повысила прогноз урожая зерновых и зернобобовых культур в России в 2025 году со 130,3 млн т до 131,3 млн т (без новых регионов). В том числе пшеницы может быть намолочено 84,1 млн т (прежняя оценка — 83 млн т), ячменя — 18,5 млн т (17,7 млн т), ожидает компания. Новый прогноз аналитического центра «» составляет 85,4 млн т пшеницы, всего зерна — 130,5 млн т.

С одной стороны, увеличение оценок должно радовать. С другой — аграрии уже начали реализовывать зерно нового урожая, и пока текущими ценами они не были довольны, сообщая, что такие уровни не покрывают затраты на выращивание культуры. Между тем на середину августа стране предстояло убрать еще около половины общей площади посевов зерновых, и ситуация, несмотря на позитивные ожидания экспертов, может измениться в любую сторону. Подробнее о первых видах на урожай мы расскажем вам уже в следующем номере, а узнать, что будет с ценами на зерно, каким будет его экспорт и потребление вы сможете на нашей конференции «: PRO растениеводство», которая пройдет 26 сентября. Не пропустите!

