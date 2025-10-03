разделы

Перспективы растениеводства не радужные

Рентабельность производства полевых культур остается низкой в основных сельскохозяйственных регионах мира и останется такой как минимум до середины 2027-го, прогнозирует Rabobank. Среди важных факторов влияния на финансовые показатели аналитики выделяют возросшую неопределенность, вызванную обострением геополитической напряженности и введением пошлин США. 2026-й станет еще одним сложным годом для аграриев, считают аналитики

В значительной степени они связывают это с сохраняющимся давлением на стоимость производственных ресурсов, включая повышение процентных ставок и рост цен на удобрения. Хотя вероятно некоторое снижение затрат на средства защиты растений, общие операционные расходы имеют тенденцию к повышению, что создает серьезные проблемы для производителей сои, кукурузы и других агрокультур. В то же время по этим позициям Rabobank опять ожидает рекордное производство, что окажет понижательное давление на цены.

Россия тоже подвержена данным трендам. Значительное расширение посевов сои и рапса, а также возможные рекордные урожаи уже отражаются на ценах этих культур: они ниже (на сою), или лишь немного выше (на рапс), чем в предыдущем сельхозгоду. В начале сезона 2025/26 неплохо дорожал только подсолнечник, запасы которого заметно сократились (подробнее — в статье «Масложировая отрасль снова идет на рекорд»).

Тем не менее масличные пока остаются высокодоходными, чего по-прежнему нельзя сказать о зерне. Надежды на повышение рентабельности в данном сегменте тают с каждой намолоченной тонной (продолжение темы — в статье «Зерно останется малодоходным»). Под урожай этого года посевы зерновых сократились более чем на 2 млн га, и если ситуация с маржой не изменится, то в 2026-м падение может продолжиться.

Не стоит забывать и о таких факторах, как дефицит кадров и их переток в более доходные отрасли, сложности с логистикой, валютные и санкционные риски и многое другое. Об этом и о том, как видит в ближайшей перспективе развитие экономики в целом и АПК в частности Банк России, вы можете прочитать в статье «Ставка давит на инвестиции».

