И снова про агротехнику

В середине октября первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров заявил: негативные тенденции, связанные с падением спроса на сельскохозяйственную технику, которые нарастали с конца прошлого года, удалось переломить



«Начиная с июня текущего года мы месяц к месяцу фиксируем рост продаж российской техники, причем в августе объемы реализации превысили аналогичные показатели прошлого года», — отметил он. Стабилизировать ситуацию удается за счет комплексного применения механизмов поддержки спроса, подчеркивал чиновник.



Пока, впрочем, эти приросты в общем показателе отгрузок аграрных машин и оборудования сельхозпроизводителям никак не значатся. Согласно информации «Росспецмаша», динамика по итогам восьми месяцев 2025 года по-прежнему отрицательная: по зерноуборочным комбайнам падение более чем на 45 %, по тракторам — почти на 39 %, по боронам — на 21 %. Увеличение отгрузок наблюдается только в сегменте машин для внесения удобрений (на 38,5 %) и плугов (1,7 %).



Мантуров тем не менее ссылался на данные самих машиностроителей. В частности, компании «Ростсельмаш», которая, по его словам, после снижения продаж на 50 % в первом полугодии в августе вышла в небольшой плюс на уровне 1,7 %, а по оперативным данным сентября, объемы превысили прошлогодние значения почти на 45 %. Однако чуть ранее этих заявлений чиновника совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин говорил, что ростовскому производителю придется уменьшить выпуск сельхозтехники на 30 % по сравнению с 2024-м. А представитель Кировского завода сообщал «Ведомостям», что предприятие сократит производство в 2025 году на 20-25 %.



Что ж, работают меры поддержки внутренних продаж сельхозтехники или нет, мы узнаем, когда будут подведены итоги этого года. Одним же из вариантов самопомощи для машиностроительного сектора могли бы стать экспортные поставки, доля которых в общем объеме реализации остается совсем невысокой — не более 10 %. Кажется, столкнувшись со снижением спроса внутри страны, отечественные сельхозмашиностроители наконец поняли, что заниматься развитием продаж на внешние рынки нужно заниматься более активно. Практически все опрошенные «Агроинвестором» компании настроены увеличивать поставки за рубеж в ближайшей перспективе. Почему это важно — вы можете прочитать в статье «Сельхозтехника расширяет границы».

