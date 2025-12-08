Производство растет, но инвестиции снижаются

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В декабре мы традиционно подводим предварительные итоги развития основных отраслей АПК. В этом году говорить об этом и экспертам, и участникам рынка было непросто. Нестабильная экономическая ситуация заставляет всех быть очень осторожными с прогнозами

Тем не менее некоторые оценки мы все же получили. О том, как складывался 2025 год для производителей мяса и молока, вы можете прочитать в статьях «В режиме планового роста» и «Молочное торможение». А каким год был для растениеводов — расскажет статья «Урожай рекордов».



Что касается в целом развития отрасли, то, если опираться на оценки Росстата, объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) за девять месяцев увеличился на 2 % по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и составил почти 8,3 млрд руб. За прошедшие месяцы в минус отрасль уходила только раз — в июле, когда объем выпуска продукции уменьшился на 0,6 %. За январь — сентябрь в прошлом году АПК демонстрировал спад в 2,1 %. К тому же в январе, мае, а также с августа и до конца года в отрасли стабильно фиксировались отрицательные значения по валовому производству. Следовательно, можно заключить, что в этом году ситуация в агропроме все-таки лучше, и, вероятно, по его итогам небольшой прирост все-таки будет получен.



Это если рассматривать данные статведомства по производству. Если же смотреть, что Росстат сообщает по финансовым результатам организаций, ведущим деятельность в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, то здесь показатели неоднозначные. С одной стороны, общая прибыль в отрасли за восемь месяцев 2025 года увеличилась на 3 %, до 575,2 млрд руб., с другой — общий убыток тоже вырос, причем сразу на 27 %, до 123 млрд руб., в том числе в растениеводстве и животноводстве (включая охоту) более чем на 36 %, до 88 млрд руб. Опрошенные «Агроинвестором» аграрии тоже продолжают говорить о снижении доходности. Все это негативно влияет и на вложения: хотя о крупных проектах в этом году инвесторы продолжили заявлять, их старт пока откладывается. Многие же небольшие сельхозпроизводители урезали инвестиции до минимума. Подробнее вы можете прочитать в статье «Инерционно-выжидающие инвестиции».



Что ж, будем надеяться на лучшее и на то, что следующий год сложится для АПК все-таки более удачно. «Агроинвестор» желает всем аграриям в новом году высоких цен, снижения затрат и, конечно, благоприятной погоды. С наступающим!

