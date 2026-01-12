Удастся ли сохранить поддержку АПК на высоком уровне?

И. Ганенко

За 10 месяцев 2025 года (последние доступные данные Росстата на момент сдачи номера в печать) объем производства продукции агропромышленного комплекса увеличился на 2,8% (годом ранее за этот же период отмечался спад на 3,1%). Минэкономразвития ранее оценивало прирост в отрасли по итогам 12 месяцев в 2,2%, и, судя по цифрам за январь — октябрь, этот показатель может быть не только достигнут, но и превышен.

А вот в 2026-м ведомство ожидало еще более бодрой динамики — увеличения почти на 4%. Какие оценки есть на этот счет у экспертов, мы напишем в одном из ближайших номеров. Пока же такой сценарий выглядит слишком оптимистично, учитывая показатели рентабельности в основных секторах, низкие цены на продукцию и возможное сокращение господдержки.



А оно действительно может произойти. Как сообщала в конце декабря первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, на этот год на субсидии и льготное кредитование для АПК заложено в совокупности 542 млрд руб., что почти на четверть меньше, чем объем средств, полученный аграриями в 2025-м. В ушедшем году начальная сумма тоже была заметно меньше — 532 млрд руб. Однако постепенно в течение года произошло ее увеличение до 665 млрд руб. То же самое может случиться и в наступившем. По крайней мере, Фастова заверила, что Минсельхоз намерен искать дополнительные источники средств. Приоритетной помощью для аграриев от государства останется льготное кредитование: на эту меру в федеральном бюджете предусмотрено 123 млрд руб., но министерство также рассчитывает нарастить этот объем.



Удастся ли реализовать эти планы, покажет время. Но все-таки надежд на то, что денег будет выделено больше, чем в период пиковой поддержки агропрома — в 2024 году, — не так много. Сложности в экономике пока никто не отменял. Впрочем, стоит отдать должное государству: за 20 лет поддержка аграриев в рамках нацпроектов и госпрограммы составила 4,7 трлн руб. И если бы в 2006 году не стартовал национальный проект «Развитие АПК», то, кто знает, какое мясо сейчас ели бы россияне и какое молоко пили бы. О результатах двадцатилетних усилий мы написали отдельную статью, прочитать ее вы сможете в статье «Поворотный нацпроект».

