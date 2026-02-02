Продовольствие в рознице по-прежнему дорожает

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор»

Росстат оценил потребительскую инфляцию по итогам 2025 года. Согласно данным ведомства, показатель составил 5,59%. Это меньше, чем в 2024-м и в 2023-м, когда потребительские цены выросли на 9,52% и 7,42% соответственно

Продовольственные товары за прошедший год подорожали в среднем на 5,24% (в 2024 году рост составлял 11,05%). При этом плодоовощная продукция подешевела на 8,8%, куриные яйца — на 20,04%, сахар — на 6,41%. Заметнее всего увеличилась стоимость мороженой рыбы (на 16,98%), алкоголя и хлеба (на 11,12%), мяса и птицы (на 7,66%), молока и молочной продукции (на 6,58%). Такая динамика расходится с мировой тенденцией: по информации ФАО, несмотря на устойчивое снижение в последние несколько месяцев ушедшего года, среднегодовое значение Индекса продовольственных цен организации за январь — декабрь 2025-го оказалось выше показателей за 2024-й. При этом, в отличие от России, в мире молочная продукция, мясо и растительные масла за ушедший год подешевели, а зерно и сахар подорожали.



Умеренную инфляцию на отечественном продовольственном рынке эксперты объясняют сочетанием благоприятных факторов со стороны предложения и сдержанного спроса. Значительную роль сыграл хороший валовой сбор основных агрокультур, в частности овощей открытого грунта. В то же время в первые две недели января статведомство уже фиксировало рост цен на картофель — на 5,8%, белокочанную капусту — на 4%, морковь — на 3,8%, столовую свеклу и лук — на 3,6%, а на тепличные позиции — огурцы и помидоры — на 21,3% и 13,6% соответственно. Федеральная антимонопольная служба быстро отреагировала на это повышение, направив запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта, «чтобы изучить ценовую ситуацию на рынке и при необходимости принять меры антимонопольного реагирования».



Между тем удорожание тепличной продукции в начале года является обычной ситуацией. В зимний период у компаний резко растут затраты за счет увеличения расходов на досвечивание, что негативно отражается на себестоимости и, безусловно, влияет на цены. Избежать сезонного удорожания в перспективе могло бы помочь дальнейшее увеличение общего урожая овощей закрытого грунта. И такие возможности у отрасли есть: в январе Минсельхоз заговорил о том, чтобы возобновить льготное кредитование строительства овощных теплиц (сейчас поддерживаются новые проекты только в ДФО и на Крайнем Севере) уже в 2026 году. Что еще происходит на этом рынке, вы можете прочитать в статье «Тепличные предприятия ставят на эффективность».

