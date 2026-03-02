И. Ганенко

В марте в южных регионах России начнется весенняя посевная кампания. Согласно прогнозной структуре площадей, подготовленной Минсельхозом, площади сельскохозяйственных культур под урожай этого года составят 83,04 млн га (в 2025-м — почти 79,4 млн га, по данным Росстата), из них на яровые придется 55,8 млн га. Расчетный валовой сбор зерновых и зернобобовых в 2026-м составляет 141,8 млн т при средней (за период с 2021 по 2025 год) урожайности 30,8 ц/га и посевных площадях в 46,11 млн га (годом ранее — 43,6 млн га)

Общие посевы пшеницы в текущем году займут 28,8 млн га (26,8 млн га в 2025-м), ячменя — 7,1 млн га (6,6 млн га), ржи — 422,3 тыс. га (424,7 тыс. га), прогнозирует агроведомство. Под зернобобовые сельхозпроизводители отведут порядка 4 млн га (4,1 млн га): из них 2,2 млн га засеют горохом, 862,3 тыс. га — нутом, 766,3 тыс. га — чечевицей. Площади кукурузы на зерно составят 2,68 млн га (2,6 млн га), гречихи — 770 тыс. га (744,8 тыс. га).



Сев масличных культур Минсельхоз ожидает на площади около 22,4 млн га (21,06 млн га в 2025-м). В том числе посевы подсолнечника увеличатся почти до 12 млн га (11 млн га), сои — до 4,8 млн га (4,7 млн га). Площади рапса расширятся наиболее значительно — с 2,9 млн га в прошлом году до 3,2 млн га в этом.



Агроведомство также подготовило на текущий год сводный план высева семян отечественной селекции. Согласно документу, наибольший объем придется на Центральный федеральный округ, следом идет Поволжье, замыкает топ-3 Урал. В разрезе самых зависимых от импорта семян агрокультур первые три места по высеву российских гибридов кукурузы занимают Центр, Поволжье и Юг, подсолнечника — Поволжье, Юг и Центр, рапса — Сибирь, Центр и Поволжье, сахарной свеклы — Центр, Юг и Поволжье.



Между тем эксперты ассоциации «Национальный семенной альянс» считают, что российские предприятия будут полностью обеспечены семенным материалом под посевную-2026. И вклад отечественных семеноводов в этом году заметно вырастет. Так, семян подсолнечника будет произведено 42,9 тыс. т — этот объем закрывает потребности рынка на 97%, кукурузы — около 68 тыс. т, или 85% потребности, подсчитали в организации. А отечественными семенами сои компании будут обеспечены на 100%.

