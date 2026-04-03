разделы

реклама

журналы

Правила льготной поддержки могут измениться

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Минсельхоз предлагает изменить порядок определения направлений целевого использования льготных кредитов для агропромышленного комплекса. Согласно проекту документа, большинство льготных кредитов в АПК планируется субсидировать по ставке 50% от ключевой ставки Банка России, действующей на дату начисления процентов по кредиту

Эту меру предлагается распространить на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и семеноводческих центров, ферм, предприятий по производству кормовых и пищевых добавок, проекты, направленные на развитие молочного скотоводства, производство бананов в защищенном грунте, комплексы по переработке животноводческой и птицеводческой продукции, а также определенные виды сельхозтехники и оборудования. 

Исключение составят направления кредитования, связанные с производством специализированных продуктов лечебного питания в виде смесей для лиц, страдающих орфанными заболеваниями, а также пищевой продукции энтерального питания и (или) компонентов (ингредиентов) для их производства и покупки оборудования для них. По таким направлениям кредитования сумма субсидии составит 100% от ключевой ставки. 

Эксперты полагают, что предлагаемые изменения в случае их принятия фактически сократят уровень господдержки по льготным кредитам для ряда направлений, а также ужесточат условия финансирования для отрасли. В первую очередь это может негативно отразиться на капиталоемких и долгосрочных сегментах, таких как развитие селекции и генетики, а также молочного скотоводства. С учетом того, что данные проекты и так являются одними из самых сложных для реализации, желание уменьшить объем поддержки не выглядит логичным, и вряд ли изменения будут стимулировать инвесторов браться за такое строительство. В то же время уже в этом году агроведомство планировало начать льготное кредитование инвестпроектов, направленных на увеличение объемов производства яиц с переработкой, а также мяса бройлера. Как это нововведение может повлиять на масштабы новых вложений в птицеводческую отрасль, вы можете прочитать уже в следующем номере «Агроинвестора».

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

рекомендации

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Журнал

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«PRO технику и технологии»

«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Журнал

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

«Агроинвестор»

