Правила льготной поддержки могут измениться

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Минсельхоз предлагает изменить порядок определения направлений целевого использования льготных кредитов для агропромышленного комплекса. Согласно проекту документа, большинство льготных кредитов в АПК планируется субсидировать по ставке 50% от ключевой ставки Банка России, действующей на дату начисления процентов по кредиту

Эту меру предлагается распространить на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и семеноводческих центров, ферм, предприятий по производству кормовых и пищевых добавок, проекты, направленные на развитие молочного скотоводства, производство бананов в защищенном грунте, комплексы по переработке животноводческой и птицеводческой продукции, а также определенные виды сельхозтехники и оборудования.



Исключение составят направления кредитования, связанные с производством специализированных продуктов лечебного питания в виде смесей для лиц, страдающих орфанными заболеваниями, а также пищевой продукции энтерального питания и (или) компонентов (ингредиентов) для их производства и покупки оборудования для них. По таким направлениям кредитования сумма субсидии составит 100% от ключевой ставки.



Эксперты полагают, что предлагаемые изменения в случае их принятия фактически сократят уровень господдержки по льготным кредитам для ряда направлений, а также ужесточат условия финансирования для отрасли. В первую очередь это может негативно отразиться на капиталоемких и долгосрочных сегментах, таких как развитие селекции и генетики, а также молочного скотоводства. С учетом того, что данные проекты и так являются одними из самых сложных для реализации, желание уменьшить объем поддержки не выглядит логичным, и вряд ли изменения будут стимулировать инвесторов браться за такое строительство. В то же время уже в этом году агроведомство планировало начать льготное кредитование инвестпроектов, направленных на увеличение объемов производства яиц с переработкой, а также мяса бройлера. Как это нововведение может повлиять на масштабы новых вложений в птицеводческую отрасль, вы можете прочитать уже в следующем номере «Агроинвестора».

