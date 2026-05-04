Стремясь к продбезопасности, повысить доходность отрасли

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

На прошедшем в апреле заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала об основных направлениях работы по обеспечению технологического суверенитета российского АПК

По словам главы ведомства, особый акцент делается на повышении эффективности растениеводства и снижении себестоимости продукции, что является ключевым фактором сохранения доступности продовольствия для потребителей и конкурентоспособности России на мировом рынке. В то же время обеспечение аграриев современными техническими решениями — только часть мер по достижению технологического лидерства отрасли. Для выполнения задач, поставленных перед АПК президентом, необходима комплексная модернизация на всех этапах производства, подчеркнула она.



Данная работа сконцентрирована в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его главная задача — сократить зависимость от импорта технологий и средств производства, а также обеспечить отрасль квалифицированными кадрами. По итогам первого года реализации нацпроекта уровень технологической независимости в сфере продбезопасности вырос до 55,8%, заверила Лут. А к 2030-му он должен приблизиться к 67%. Одновременно наблюдается устойчивый рост объемов производства, продуктивности сельхозживотных и урожайности культур.



Однако все ли так гладко? Да, в прошлом году были получены хорошие и по некоторым позициям рекордные сборы основных культур, урожайность тоже выросла. Но, как признаются сами аграрии, по большей части этому способствовал не высокий уровень технологий, а благоприятная погода. Степень же защиты растений, объемы внесения минеральных удобрений, так же как и возможности по обновлению техники в отдельных хозяйствах, за последний сезон отнюдь не улучшились. Некоторые из сельхозпроизводителей сообщают о том, что начали экономить на основных средствах производства. Животноводство, по сравнению с растениеводством, пока относительно держится. Однако постоянно растущие затраты, кадровый дефицит, снижение или невозможность дальнейшего активного роста потребления также накладывают негативный отпечаток на отрасль.



Мероприятия нацпроекта уже сегодня формируют будущее отрасли и создают прочную основу для устойчивого роста, достижения технологического суверенитета АПК и укрепления продовольственной безопасности нашей страны, подчеркнула Оксана Лут. Но для того, чтобы аграрии могли воспользоваться этой основой, нужно, наверное, не только гнаться за наращиванием производственных показателей, но и думать о том, как все-таки повысить доходы сельхозпроизводителей, минимизировать различные факторы, сокращающие рентабельность их бизнеса, и улучшить финансовое состояние отрасли в целом.

