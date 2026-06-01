Насущные риски для цифровизации

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Который год в России говорят о необходимости внедрения цифровых технологий во все возможные направления АПК. Процессы эти, конечно, идут. Аграрии охотно используют технологические digital-новинки, которые облегчают им работу, повышают контроль за производством, экономят ресурсы. Однако некоторые из навязанных сельхозпроизводителям решений скорее мешают бизнесу, чем помогают

В первую речь здесь идет о цифровой маркировке, а также различных информационных системах. Зачастую работать с ними компаниям сложно, плюс нужны дополнительные затраты на оборудование и кадры. Но главная проблема, которая в последнее время особенно обострилась, — простое наличие интернета. Отдельные регионы/районы страны и ранее не могли похвастаться хорошим охватом Сети. Теперь же с учетом регулярно вводимых ограничений и блокировок внедрять и использовать цифровые решения стало еще труднее.



Отражается данный факт и на других аспектах отрасли, в частности на электронных продажах продукции. По информации INFOline, оборот онлайн-торговли продовольственными товарами за первый квартал хотя и увеличился (почти на 24%), но показатель прироста стал наименьшим начиная с 2023-го. Так, в январе — марте 2025 года оборот вырос на 26,3%, а за тот же период 2024-го — на 55,6%. Замедление сегмента эксперты агентства связывают (помимо растущих издержек ритейлеров) с перебоями со связью в части регионов России.



Еще одно нововведение, которое планируется реализовать уже с 1 сентября, — обязательное использование электронной транспортной накладной (ЭТрН) для всех участников коммерческих грузоперевозок во всех отраслях: грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков, экспедиторов и водителей. Цель ухода от бумаги — уменьшить количество нарушений при перевозках, снизить издержки бизнеса на документооборот, повысить прозрачность и контроль перевозок, обеспечить взаимодействие с государственной информационной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).



Участники рынка просят об отсрочке введения ЭТрН, ведь очередной цифровой продукт может привести к остановке отгрузок, росту операционных затрат и удорожанию логистики. А такое развитие ситуации вполне реально, опять же учитывая хотя бы факт замедления интернета. Как аграрии готовятся к переходу на электронные накладные, можете прочитать в статье «Грузы поедут без бумаги».

