Будут ли у аграриев деньги на развитие технологий?

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

С начала года экспорт российских агротехнологий достиг $5,9 млрд, сообщил в середине июня Минсельхоз. Это на 6 % больше уровня аналогичного периода 2025-го. Под агротехнологиями стоит понимать продукцию, которая напрямую влияет на эффективность АПК: минеральные удобрения и средства защиты растений, семена, племенных животных и генетический материал, ветеринарные препараты и биотехнологические продукты. Спрос на данные решения растет как на традиционных рынках, так и в странах Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, отмечает ведомство

Ключевой статьей в структуре вывоза агротехнологий являются минудобрения, поставки которых в этом году выросли почти на 7%, до $5,5 млрд. Отгрузки СЗР за рубеж увеличились на 7%, до $147 млн. Вывоз ветеринарных вакцин вырос на 6%, кроме того, увеличились внешние продажи племенной птицы, свиней, а также генетического материала. А самую активную динамику (+20%) демонстрирует экспорт продуктов биотеха: ферментов, крахмалов, пищевых добавок и другой продукции.



Успехи АПК по развитию международной торговли не могут не радовать, тем более что увеличение показателей идет по важным и сложным категориям. Однако внутри страны с использованием тех же удобрений и СЗР ситуация не развивается аналогичным образом, многие сельхозпроизводители признаются в сокращении расходов на данные позиции. Да зачем говорить о «высоких» агротехнологиях, когда у некоторых банально не хватает денег на топливо? На рынке нефтепродуктов в последние месяцы фиксировался рост цен и нехватка объемов, чему способствовали внеплановые остановки и снижение производительности ряда крупных НПЗ. В результате в июне на Юге наблюдались серьезные проблемы с поставками топлива для сельхозпроизводителей, а стоимость горючего там увеличилась с начала года на 50%. Для устранения дефицита отдельные аграрии собирали необходимый для уборочной кампании объем топлива буквально по всей стране. В других регионах ситуация в начале лета складывалась не лучше.



ФАС поручила территориальным органам усилить контроль реализации топлива для отрасли. Однако дело тут не только в его наличии, но и в высоких ценах. Сельхозпродукция такими темпами, как составляющие производства, не дорожает, а это значит, что и в новом сезоне аграрии вряд ли начнут много зарабатывать.

