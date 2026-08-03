Уборке урожая угрожает дефицит ГСМ

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Проблемы с обеспечением топливом у аграриев стали появляться, еще когда мы готовили прошлый номер. Власти тогда успокаивали — ситуация под контролем и скоро нормализуется. Прошел месяц, но изменений в лучшую сторону пока не видно. В Совете Федерации в начале июля предлагали не драматизировать: хотя сложности очевидны, рабочая группа правительства в ежедневном режиме находит соответствующие решения, говорила тогда председатель СФ Валентина Матвиенко

Минсельхоз же во второй половине этого месяца уже признавал, что «есть шероховатости на местах». Решать их министр сельского хозяйства Оксана Лут планировала «с каждым конкретным регионом и предприятием, если это понадобится». При этом она напоминала, что сейчас как никогда растет актуальность использования сельхозтехники на газомоторном топливе. Данный вопрос и ранее неоднократно поднимался в ведомстве, но сейчас из-за сбоев с поставками дизеля и бензина технология стала более актуальной. Действительно, использование природного газа вместо этих видов топлива, по оценке экспертов, позволяет сокращать затраты примерно на 20%, а при отсутствии дизеля на заправках данная альтернатива вообще стала бы спасением. Но ведь в одночасье перевести всю технику на газ невозможно (хотя некоторые машиностроители уже и разработали ряд таких моделей), кроме того, в стране по-прежнему не налажена соответствующая инфраструктура: очень мало газовых заправок, есть проблемы с сетями газопроводов, хранилищ, специализированных цистерн и компрессорных станций.



Еще один из вариантов решения задачи, предложенных Минсельхозом, — поставки для аграриев топлива сниженного качества. В частности, министерство изучало спрос на дизтопливо с содержанием серы, не соответствующим даже «Евро-2», и печного топлива, применяющегося для отопления. Возможно, для тех, кто все еще работает на устаревших моделях техники, этот вариант частично и может подойти. Но в условиях ограниченных ресурсов, низких возможностей закупать новые агромашины и чинить имеющиеся вряд ли кто-то рискнет испытывать на прочность современные комбайны и трактора. Все-таки печное топливо не предусмотрено для использования в двигателях внутреннего сгорания.



Что ж, такими темпами сельхозпроизводителям скоро предложат перейти на дрова или использовать натуральную лошадиную силу. Стоит лишь надеяться, что ситуация все-таки вскоре нормализуется и урожай будет собран более-менее в срок и с минимальными потерями.

