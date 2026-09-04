Особая стратегия для ДФО

Журнал «Агроинвестор»
Когда сентябрьский «Агроинвестор» выйдет из печати, Восточный экономический форум уже завершится. Тем не менее одну из статей этого номера мы решили посвятить потенциалу развития АПК Дальнего Востока и рассказать в ней о сдерживающих инвестиции факторах. А поговорить действительно есть о чем
То, что ДФО нужна особая стратегия развития отрасли, эксперты, участники рынка и власти отмечают уже не первый год. С одной стороны, округ имеет хорошие предпосылки для развития сельскохозяйственного бизнеса с точки зрения того, что макрорегион все еще не обеспечивает собственное население достаточным количеством продукции. С другой, есть ряд насущных проблем, которые или не решаются вовсе, или решаются очень медленно. Так, многие делают ставку на Дальний Восток из-за близости к огромному Азиатско-Тихоокеанскому рынку с объемом импортируемой продукции почти в $500 млрд. Но здесь всплывают и самые дорогие для преодоления моменты — инфраструктурные и логистические. Не стоит забывать и про особенности климата, плохую обеспеченность средствами производства, выпущенными непосредственно в округе, а также кадровый дефицит.
Еще одна особенность агропрома Дальнего Востока — низкая доля крупного бизнеса. Россельхозбанк в прошлом году оценивал ее всего лишь в 21%. Доля сельхозорганизаций в производстве продукции сельского хозяйства, по подсчетам Росстата, тоже одна из самых небольших в стране: они дают менее 47% общего объема (меньше только на Северном Кавказе), и этот факт также тормозит ускоренное развитие отрасли.
Тем не менее Востокгосплан в своем прогнозе социально-экономического развития ДФО ожидает, что прирост производства сельхозпродукции на Дальнем Востоке в период 2026—2028 годов будет составлять 3% в год. Не очень много, но стабильно. И уже в прошлом году прибавка в АПК макрорегиона была выше общероссийской — 9,4% против 4,9% в среднем по стране. Однако хорошо, если бы с ростом объемов увеличивалась и доходность отрасли. Ведь затраты дальневосточных аграриев по, пожалуй, большинству производств выше, чем в любом другом округе…
О том, в каких секторах эксперты видят наибольший потенциал для инвестиций и насколько реально повысить поток вложений в АПК Дальнего Востока, читайте в статье «Вложения с дальним горизонтом».