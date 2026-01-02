Как сложился 2025 год для АПК

В 2025 году аграрии собрали хороший урожай, но цены провалились Pixabay

По традиции в конце года «Агроинвестор» попросил экспертов и участников рынка оценить, как для отрасли сложился прошедший год, какие позитивные или негативные события и факторы на нее влияли, и к каким новым вызовам ей стоит готовиться в 2026-м.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько:



- В 2025 году ряд регионов России снова оказались под воздействием неблагоприятных погодных условий — это фактор, который негативно повлиял на результаты в общем валовом производстве растениеводческой продукции. Также на АПК отрицательно повлияли укрепление рубля и высокие процентные ставки по коммерческим кредитам. В целом, ситуация в сельском хозяйстве сложная, но терпимая.



В 2026-м в агросекторе сохранятся те же вызовы, что были в прошлом году — крепкий рубль и высокая ключевая ставка.



Независимый эксперт агрорынка Александр Корбут:



- Прошедший год был сложным для растениеводов. С одной стороны, наши сельхозпроизводители собрали рекордные урожаи сои, рапса, гороха, но одномоментно провалились цены на эти виды продукции, и, соответственно, маржинальность сельхоздеятельности упала. То есть политика диверсификации посевов в данном случае оказалась не очень состоятельна. Она может дать эффект на длинном плече, но люди живут здесь и сейчас.



Кроме того, в этом году затормозился рост эффективности производства свинины и птицы. Небольшой рост производства есть, но обеспечивается он за счет увеличения задолженности. И основная проблема — неудовлетворительная экономика сельского хозяйства, которая не дает возможностей и перспектив для будущего устойчивого, динамичного и эффективного развития.



В целом, аграрная отрасль потенциально готова к любым вызовам — и климатическим, и экономическим, и конъюнктурным. Но для того, чтобы эффективно противостоять климатическим вызовам, нужны технологии. Для их внедрения нужны инвестиции. Инвестиции нужны и в биобезопасность для стабильной работы предприятий животноводства. Обеспечение хорошей сохранности продукции растениеводства тоже требует финансовых вложений. Но инвестиции в сельском хозяйстве на 60% состоят из собственных средств аграриев. И главный вызов следующего года — это низкие доходы сельхозпроизводителей, из-за которых под угрозой стабильность и перспективы развития. Соответственно, основная задача государства на 2026 год — достаточно жестко и быстро адаптировать свою политику, поставив в центр ее поддержание и рост доходов сельхозпроизводителей. Все меры поддержки, которые вводятся, должны быть направлены на обеспечение доходности. В этом случае наши предприятия гарантированно преодолеют все вызовы и выйдут на высокую эффективность.



Три главных положительных событий 2025-го — рекордный урожай масличных и гороха, активная попытки диверсификации производства, а также активные и ответственные выплаты сельхозпроизводителям со стороны страховщиков. Три ключевых негативных события уходящего года, которые повлияли на АПК, — низкие мировые цены на зерно и другую продукцию растениеводства, сокращение внутреннего спроса на продовольствие и высокая кредитная ставка.



Председатель агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец:



- Мы оцениваем 2025 год как средний, полученные результаты — как удовлетворительные. Главным негативным фактором стала засуха, из-за которой произошло снижение урожая пропашных культур. Позитивный фактор — хороший урожай озимых колосовых. Показатель не был рекордным для нашей компании, но результат нас порадовал. По ячменю мы получили среднюю урожайность 74 ц/ га.



К севу 2026 года мы готовы в достаточной степени, пока делаем все необходимые подготовительные работы, соблюдением технологии, но многое будет зависеть от погоды весной.



Если говорить о событиях, которые повлияли на нашу компанию в 2025 году, — это хороший урожай озимых, засуха и снижение урожайности пропашных. Также важно отметить, что специалисты «Прогресса» продвинулись в изучении передовых технологий, заметно повышается уровень профессионализма работающих в нашей компании людей. Кроме того, в 2025 году мы получили хорошие результаты по свиноводству, и у нас есть интерес и желание дальше развиваться в этом направлении.



Директор по развитию ГК «Дороничи» Сергей Ляшко:



- Для нашей компании, как и для других сельхозпроизводителей в Кировской области, да и ряда соседних регионов, год был довольно сложный. В момент уборки складывались неблагоприятные погодные условия: было очень много дождей, поэтому качество урожая мы получили ниже среднего.



Но так как одно из основных направление деятельности нашей компании — молочное производство, то в целом результаты деятельности холдинга оцениваем как неплохие. Мы смогли полностью обеспечить себя кормами. С точки зрения экономики по молоку, почти весь год был довольно неплохой уровень цен. Правда, сейчас ситуация меняется, так как цены на молоко снижаются.



Ожидаем, что 2026 год будет довольно сложным для всего сельского хозяйства в России. Мы уже не первый год собираем рекордные или близкие к рекордным урожаи, что ощутимо «давит» на цены, особенно при сильном рубле. В молочном животноводстве сейчас тоже наметилась тенденция к снижению цен, причем не только в России. Мировые цены тоже падают: это происходит и в Новой Зеландии, и в США. Дополнительно давит на агробизнес высокая ключевая ставка.



Конечно, совокупность этих факторов влияет на инвестиционную активность бизнеса в целом и нашей компании в частности, однако мы не собираемся полностью останавливаться в своих инвестиционных планах, будем развиваться дальше. Экономика циклична, и в любом случае, будут и хорошие, и неблагоприятные с точки зрения доходности годы. Уверены, что ситуация в скором времени изменится, и будет более благоприятной.



