Ящур обнаружен на свинокомплексе в Хабаровском крае

Очаг ящура зарегистрирован на свинокомплексе «Скифагро-ДВ» в Хабаровском крае. Как сообщается на сайте правительства региона, информация о возможном заболевании поступила 28 января, взятые дважды пробы подтвердили наличие вируса ящура типа «О». «На данный момент клинические признаки выявлены у 159 особей свиней. Но чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеваемости, уничтожить придется все поголовье. Это около 1700 особей», — рассказал начальник управления ветеринарии правительства края Николай Постоев.



Специалисты региональной ветслужбы рассматривают несколько вариантов занесения инфекции, в том числе с кормами из соседнего Приморского края, где ранее в январе было зарегистрировано четыре вспышки. Для предотвращения распространения болезни власти заказали 39 тыс. доз вакцины из Владимирской области, вакцинировать предполагается свиней в районе очага заражения — это Хабаровск и Хабаровский район, а также в хозяйствах, расположенных возле междугородной трассы «Уссури».



11 января ящур был выявлен на племенной ферме «Русагро» в Михайловском районе Приморского края. Согласно сообщению компании, подлежало уничтожению 481 животное, группа оценила свои потери как незначительные. 18 января вирус был подтвержден на предприятии «Мерси Трейд» в Спасском районе Приморья, в результате чего было уничтожено более 22,5 тыс. свиней. В конце прошлой недели стало известно, что зараженные животные обнаружены на ООО «Спасский бекон» в Уссурийске — там пало почти 1 тыс. свиней, еще 50,3 тыс. было предписано уничтожить. 31 января режим ЧС также был введен в Октябрьском районе Приморья, где заболевание было выявлено в двух хозяйствах.



Таким образом в Приморье из-за ящура на убой попали в общей сложности более 74 тыс. свиней, или 45% поголовья региона. По данным Росстата, к 1 января во всех хозяйствах Приморского края насчитывалось 162,8 тыс. свиней, из них 133,3 тыс. — в сельхозорганизациях. В Хабаровском крае все поголовье свиней к началу года оценивалось в 17 тыс. животных, из которых лишь 2,8 тыс. приходилось на сельхозорганизации.



Департамент сельского хозяйства Приморского края заверяет, что дефицита охлажденной свинины в регионе не ожидается. Обеспеченность населения свининой ежегодно покрывается как за счет собственного производства, так и завоза продукции из других регионов. «В случае необходимости баланс этого вида продукции в крае будет восполнен за счет дополнительных поставок мяса из западных регионов России. Таким образом, для жителей края дефицита свинины мы не ожидаем», — говорится в заявлении департамента. Во вторник ситуация с ящуром в Приморье обсуждалась на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева. После него вице-губернатор края Александр Костенко сообщил, что вирус пришел из Китая.



Распространение заболевания вызывает тревогу, причем настораживает то, что оно возникло практически одновременно на разных предприятиях, замечает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «Пострадавшие комплексы имели высокий уровень защиты. Поэтому сейчас необходимо искать причину: по всей видимости, что-то связывает все эти предприятия — вопросы кормов, логистики, каких-то поставок», — предположил Ковалев. Тем не менее, уверен он, ситуация с ящуром носит локальный характер и на конъюнктуре рынка в масштабах страны как-либо значительно не скажется. «Сегодня свинины в стране достаточно, она транспортируется на любые расстояния — хоть в мороженом, хоть в охлажденном виде, открыты импортные поставки. Поэтому какого-то долговременного тренда быть не может», — считает Ковалев.



Приморский край, как и почти все российские регионы, расположенные на северо-восточной границе, — это территория повышенного риска, связанного с ящуром, напоминает президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. «С 2000 года здесь было 27 случаев обнаружения данной инфекции у сельхозживотных. 16 из них произошли в период 2000—2013 годов, затем была вспышка в семи пунктах в 2014 году», — обращает внимание Биждов. Кроме того, заболевание отмечалось в Амурской области, а также в Забайкальском крае, где ящур обнаруживается ежегодно, за исключением 2015 года. Кроме Дальнего Востока, с 2000 по 2013 год ящур выявлялся в России в ряде южных регионов (Краснодарский край, Карачаево-Черкесия), а также в Москве и Владимирской области. После 2013 года единственным регионом, в котором инфекция заявила о себе за пределами Дальнего Востока, стала Башкирия. Как отметил Биждов, потери животноводов Приморского края от вспышки ящура не были застрахованы на условиях господдержки.

