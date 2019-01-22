«Мерси Трейд» уничтожит 22 тысячи свиней из-за ящура

Вирус ящура выявлен на предприятии «Мерси Трейд» в Спасском районе Приморского края. Как сообщил ТАСС начальник муниципального отдела ГО и ЧС Евгений Брит, уничтожению подлежит 22,5 тыс. свиней. «Введен режим ЧС на территории района в связи с тем, что на свинокомплексе «Мерси-Трейд» подтвердилась вспышка ящура. На предприятии в этот момент содержалось 22592 [животных], но уже идет падеж поросят, как самых восприимчивых к этому заболеванию. Все поголовье теперь подлежит уничтожению», — рассказал Брит.



Как сообщается на сайте Спасского района, в связи с массовым заболеванием свиней ящуром на территории свинокомплекса «Мерси Трейд» и угрозой распространения заболевания с 18 января введен режим ЧС муниципального характера. Эпизоотическим очагом признаны свинокомплекс и цех убоя «Мерси Трейд», угрожаемой зоной — около 40 населенных пунктов, говорится в распоряжении губернатора Приморского края Олега Кожемяко.



Информацию о вспышке ящура подтвердил гендиректор холдинга «Мерси Агро Приморье» (входит в «Мерси Трейд») Андрей Колот. Как рассказал он PrimaMedia, от вируса пало более 5 тыс. свиней, и подтвердил, что общее поголовье составляет 22,5 тыс. «Первые признаки заболевания были обнаружены еще 16 января. Вскоре была вызвана ветеринарная служба, которая взяла пробы и отправила их на проведение анализов. 17 января опасения подтвердились. На предприятии был введен карантин, работать осталась лишь дежурная смена, были предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности. В настоящий момент мы ждем постановление Россельхознадзора об отчуждении животных. После этого весь погибший скот будет сожжен, а останки захоронены в специально отведенном месте», — отметил Колот. По его словам, продукция «Мерси Трейд» не будет отзываться из продажи, так как о начале падежа было сообщено своевременно, вовремя был прекращен забой и опечатана готовая к отгрузке продукция. Финансовый ущерб от вспышки заболевания компания пока не называет.



Неделей ранее ящур был выявлен на одном из свинокомплексов «Русагро» в Михайловском районе Приморья. Случай заражения был подтвержден 11 января, согласно сообщению компании, подлежало уничтожению 481 животное. Группа оценила свои потери как незначительные, заверив, что данное событие не повлияет на сроки начала товарного производства свинины на Дальнем Востоке. К 21 января в зоне возможного заражения в Михайловском районе было привито около 6 тыс. голов КРС и свыше 3 тыс. мелкого рогатого скота. Повторная вакцинация начнется на следующей неделе.



Ситуация в Приморье неприятная, однако достаточно локальная, заверил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «Какого-либо серьезного влияния на рынок она не оказывает и вряд ли окажет. Как правило, такие вспышки локализуются, во всяком случае, это менее опасно, чем африканская чума свиней», — сказал «Агроинвестору» Ковалев. Он признал, что возникновение очагов может несколько усложнить переговоры по экспорту Китаем, однако не приведет к их сворачиванию. «Сейчас нас больше волнует ситуация в Монголии, которая из-за обнаружения на своей территории АЧС закрыла свои границы, что привело к остановке отгрузок российской свиноводческой продукции», — отметил Ковалев. Согласно его оценке, ущерб от вспышки «Мерси Трейд» может составить 112 млн руб., исходя из среднего веса свиней 50 кг и стоимости 100 руб./кг.



Пять лет назад — в мае 2014 года — в Приморском крае уже наблюдалась серия вспышек ящура. В том числе 13,5 тыс. свиней (или 17% всего поголовья свиней в регионе) было уничтожено у «Мерси Трейд». Всего тогда было зафиксировано 10 очагов, виновником в распространении заболевания Россельхознадзор назвал ООО «Спасский бекон», которое вовремя не сообщило о падеже. Ущерб от заболевания в 2014 году был оценен в 500 млн руб.

