Агроинвестор



Глобальный мониторинг пищевых инфекций, проводимый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в период с 1988 по 2000 годы, показал, что 47% всех вспышек были вызваны сальмонеллами, а 34% всех сальмонеллезных вспышек связаны с потреблением куриного мяса, из них около 400 случаев было зарегистрировано со смертельным исходом. По оценке Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ВГНКИ), ежегодный ущерб от заболевания в мире оценивается в $1-3 млрд, включая медицинские расходы, потерю продуктивности, убытки производителей продуктов питания и предприятий общепита, а также с учетом затрат на исследования.