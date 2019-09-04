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Технологии
Сальмонеллез промышленного масштаба. Какие риски несет бактерия salmonella для животноводческих предприятий и потребителей
Алена Белая
Агроинвестор
4 сентября 2019
Почти половина вспышек пищевых инфекций приходится на сальмонеллез — еще не побежденную болезнь, опасность которой состоит в том, что она легко передается от животных людям. Но пока в России отсутствует полноценная национальная программа профилактики и контроля данного заболевания. Каждое отдельное предприятие ведет борьбу с сальмонеллами в меру своих компетенций и заинтересованности.
журнал «Агроинвестор»
сентябрь 2019
Ежегодно фиксируется до 100 неблагополучных пунктов
Фото: Shtterstock


Глобальный мониторинг пищевых инфекций, проводимый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в период с 1988 по 2000 годы, показал, что 47% всех вспышек были вызваны сальмонеллами, а 34% всех сальмонеллезных вспышек связаны с потреблением куриного мяса, из них около 400 случаев было зарегистрировано со смертельным исходом. По оценке Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ВГНКИ), ежегодный ущерб от заболевания в мире оценивается в $1-3 млрд, включая медицинские расходы, потерю продуктивности, убытки производителей продуктов питания и предприятий общепита, а также с учетом затрат на исследования.

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