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Новый проект – Агроконсалтинг

Технологии

Вернуть нельзя оставить. Вопрос о необходимости возвращения в оборот незадействованных сельхозземель остается открытым

Инга Сысоева

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Минсельхоз разработал и внес на обсуждение в правительство проект программы по вовлечению в оборот неиспользуемых земель. До 2030 года планируется вернуть в обработку 12 млн га. Эксперты оценивают заявленные государством планы скептично, прогнозируя экономические и экологические риски. Сельхозпредприятия видят в этом возможность нарастить посевы с меньшими затратами


Общую площадь неиспользуемых земель пригодных для аграрного производства в России Минсельхоз оценивает в 44 млн га, половина из которых пашня. По мнению управляющего директора BEFL Владислава Новоселова, вопрос об объеме незадействованных сельхозугодий является неоднозначным, так как единый реестр таких площадей отсутствует, а данные официальных источников сильно разнятся. По данным аграрной переписи 2016 года в стране не возделываются 97,2 млн га. «Полных публичных данных о неиспользуемой земле нет, — констатирует эксперт. — Росреестр, к примеру, приводит в национальном докладе о состоянии и обработке земель России на начало прошлого года только информацию о залежи, и это около 4,4 млн га — что все-таки очень небольшой процент всех неиспользуемых сельхозугодий».

Инга Сысоева 

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