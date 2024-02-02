Оставить нельзя отказаться. Можно ли сократить потребление антибиотиков в животноводстве и птицеводстве без потерь

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Тема поиска альтернативы кормовым антибиотикам в животноводстве и птицеводстве актуальна в мире уже более 10 лет. В ближайшей перспективе их широкое применение в России также может быть ограничено. Заменить синтетические химпрепараты могли бы фитосредства. Однако пока отечественные сельхозпредприятия не спешат внедрять их в свои производства. Тем не менее при правильном использовании фитобиотиков в рационах можно повысить продуктивность, снизить конверсию корма и улучшить сохранность поголовья

Активное использование антибиотиков в животноводстве и птицеводстве началось в ходе развития данных отраслей в промышленных масштабах в 1950—1960-х годах в Европе и США. Антибиотикозависимая модель предполагает выращивание в хозяйствах огромного поголовья животных в условиях скученности, и только использование этих средств способно предотвратить экономические потери, вызванные инфекционными заболеваниями бактериальной природы.

Однако такая модель имела свои недостатки, которые проявились спустя десятилетия. Широкое внедрение кормовых антибиотиков в рацион сельхозживотных и птицы приводит к образованию устойчивых микроорганизмов, так называемых супербактерий. «Особенно тревожным считается тот факт, что все больше возбудителей приобретают устойчивость сразу к нескольким видам антибиотиков, — обращает внимание специалист компании «Биохем Рус» (Biochem — мировой производитель инновационных и высокоэффективных кормовых добавок для поддержания здоровья животных и птицы). — Доказано, что активное применение антибиотиков в животноводстве и в птицеводстве определенно связано с резистентностью к лекарствам, возникающей у людей».