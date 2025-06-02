На «зеленой» волне. Какие экологические технологии внедряют отечественные аграрии

Т. Соколовская

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В стремлении снизить негативное воздействие на окружающую среду аграрии многих стран начинают подходить к своему производству более ответственно, снижая потребление пестицидов, переходя на ресурсосберегающее земледелие и перерабатывая побочные продукты деятельности. В российском агропроме процесс тоже идет, хотя и не быстро, ведь стоимость внедрения «зеленых» технологий достаточно высока, и чаще всего на реализацию данных проектов решаются крупные агрохолдинги. Среди главных факторов за использование таких решений они выделяют заботу об окружающей среде, создание благоприятного имиджа компании, а также сокращение затрат в перспективе

Растениеводство и животноводство оказывают значительное воздействие на окружающую среду, в том числе за счет использования большого количества земельных ресурсов, воды. Кроме того, применение пестицидов, удобрений, а также продукты жизнедеятельности животных сопряжены с неблагоприятными экологическими последствиями. Чтобы сократить негативное влияние АПК на планету, последние несколько лет набирает обороты тренд на использование «зеленых» (экологических) технологий. Investopedia определяет их как безопасные для окружающей среды, призванные снизить негативное воздействие на планету за счет внедрения методов устойчивого развития на различных этапах производства и цепочки поставок. Экологические технологии также предполагают использование альтернативных видов топлива, которое менее вредно для природы, чем ископаемое. И в сфере сельского хозяйства существует широкое поле для их внедрения.

Энергия из природы и отходов

В глобальной агроотрасли идет активное развитие «зеленых» технологий для повышения эффективности производства, рассказывает директор по развитию компании «Агропромцифра» Анастасия Вяликова. Их суть — в переходе на круговую экономику, где отходы становятся ресурсом, а также в снижении негативного влияния на окружающую среду. «В Европе, Индии и США активно используются солнечные батареи и ветрогенераторы, которые позволяют сократить затраты на электроэнергию и топливо, — приводит пример эксперт. — А в ЕС очень популярны биогазовые установки по переработке отходов в метан».