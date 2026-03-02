Российская ветфарма укрепляет позиции. Доля отечественных вакцин на внутреннем рынке приблизилась к 73%

Freepik.com

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Российские производители ветеринарных препаратов значительно увеличили объемы производства, расширили линейки и провели масштабную модернизацию мощностей. С введением в 2022 году ускоренной процедуры регистрации лекарств для животных на рынке появилось более 200 новых отечественных препаратов. Планируется, что к 2030-му российскими вакцинами страна будет обеспечена на 61%. Главными задачами отечественной ветфармацевтики, помимо наращивания объемов производства, остаются улучшение качества и повышение безопасности выпускаемой продукции

Впервые проблема с обеспечением животноводов и птицеводов ветеринарными препаратами остро встала в 2022 году, когда ряд зарубежных производителей ушли с российского рынка и усложнилась логистика для иностранной продукции. «Тот год был очень напряженным, особенно для птицеводов, потому что от наличия вакцин зависела биологическая безопасность отрасли», — рассказывает заместитель начальника управления Россельхознадзора Анна Бабушкина. Остро встал вопрос импортозамещения и наращивания мощности отечественного производства. Это не могло произойти за несколько месяцев, но принятое в то время решение по упрощению регистрации новых ветпрепаратов заметно ускорило процесс: в рамках постановления правительства, принятого в марте 2022-го, срок регистрации для российских ветеринарных средств сократился со 160 до 60 дней. «Благодаря этому за прошедший период отечественные производители смогли не только зарегистрировать уже более 200 новых лекарственных препаратов, но и вывести их на рынок, — подчеркивает Бабушкина. — Такого эффекта не было в предыдущие 15 лет».

Стартовый рывок