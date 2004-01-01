Среднее потребление мяса по итогам года может составить 73,4 кг/чел., что на 1,8 кг/чел. больше, чем было в 2015-м. Такой прогноз озвучил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе конференции «Свиноводство-2016: новые реалии — новые стратегии», где присутствовал корреспондент «Агроинвестора». При этом потребление свинины возросло почти до 25 кг/чел., что, по словам эксперта, является рекордным показателем за последние 25 лет. Правда, в 2013-м формально было больше — 26,6 кг/чел., однако нужно иметь в виду, что тогда в потреблении была значительная доля импортного шпига и субпродуктов. Сейчас же доля импорта в потреблении по свинине составляет около 8% против 26% три года назад.

На долю свинины в этом году придется 34% в структуре общего потребления всех видов мяса, это на 2% больше, чем в 2015 и 2014-м. Доля мяса птицы, как и в прошлом году, сохранится на уровне 45%, хотя в объемном выражении будет небольшой прирост: с 32,4 кг/чел. в 2015-м до 32,7 кг/чел. в этом году. А вот показатель по говядине продолжает снижаться как в процентом — с 20% до 19% — так и в натуральном выражении — с 14,3 кг/чел. до 13,8 кг/чел. В этом году свинина стала драйвером роста потребления мяса после его снижения в предыдущие два года, отмечает Ковалев. Основная причина — падение оптовых цен на этот вид мяса. В этом году они уменьшились в среднем на 11%, и в 2017-м эта тенденция сохранится, предполагает эксперт. «В следующем году будет сокращение еще минимум на 5%, и это станет главным стимулом для дальнейшего роста потребления на 2−3%", — оценивает он.

Продолжает увеличиваться и производство свинины: в этом году промышленный сектор прибавит более 13%, а в целом по отрасли прогнозируется около 10% или плюс 300 тыс. т в убойном весе. С этой точки зрения в 2016-м свиноводство тоже стало локомотивом мясной отрасли. Выпуск мяса всех видов вырастет примерно на 4% почти до 10 млн т в убойном весе, при этом сектор птицеводства увеличится на 2,6%, производство говядины снизится на 1,2%, прогнозирует НСС. «По производству свинины Россия вышла на пятое место в мире», — акцентирует Ковалев.

Импорт всех видов мяса по итогам года снизится почти на 12% и, по оценке НСС, скорее всего, не превысит 1 млн т. Ввоз свинины (с учетом шпига и субпродуктов) уменьшатся на 13% или примерно 45 тыс. т до менее чем 300 тыс. т. «В первом полугодии импорт рос огромными темпами — на 20−30% к уровню 2015-го, это было связано с девальвацией реала в Бразилии, которая является основным поставщиком свинины в нашу страну с долей почти в 95%, — рассказывает Ковалев. — Была очень тревожная ситуация, но абсолютно легитимными способами проблему удалось решить, в итоге во втором полугодии ввоз уменьшился на 50%".

К 2020 году производство свинины в индустриальном секторе увеличится примерно на 21% или 579 тыс. т в убойном весе, а в целом с учетом дальнейшего падения в ЛПХ, на 14% или 466 тыс. т, следует из материалов НСС. Комиссия Минсельхоза одобрила субсидирование проектов общей мощностью 700 тыс. т в живом весе, еще примерно на 500 тыс. т — находятся на финальной стадии подготовки. При этом инвесторам нужно очень осторожно относиться к новым планам расширения товарного производства, обращает внимание Ковалев. «Проекты, которые уже реализуются или вот-вот будут начаты, закрывают все потребности в свинине с учетом таких факторов как снижение объемов в хозяйствах населения и старых комплексах, а также экспорта 200 тыс. т», — поясняет эксперт. Не стоит рассчитывать и на повышение цен — таких уровней, как в 2015 году больше не будет. В результате, если сейчас начинать заниматься свиноводством с нуля, проекты будут практически не окупаемыми.

«Но это не значит, что в отрасль больше не нужно инвестировать, — продолжает Ковалев. — Мы говорим о том, что не нужны глупые проекты, когда регионы начинают разрабатывать отдельные доктрины продовольственной безопасности и огромные проекты свинокомплексов на десятки миллиардов рублей». В этом плане к 2020 году заявленные и начатые проекты обеспечат равномерное производство свинины на душу населения по всей стране. Сейчас инвестиции нужно сосредоточить на дальнейшем развитии кормового производства, генетики, сектора убоя и разделки, а также логистической экспортной инфраструктуры, перечисляет Ковалев.