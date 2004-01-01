По данным Минсельхоза, объем производства молока в сельхозорганизациях за 11 месяцев текущего года вырос на 2,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 13,77 млн т.

Наибольший прирост производства молока получен в Воронежской области (+57,9 тыс. т или 13,3%), Татарстане (+32,8 тыс. т или 3,5%), Кировской области (+29,7 тыс. т или 6,2%), Удмуртии (+23,8 тыс. т или 4,4%), Башкортостане (+21,7 тыс. т или 4,4%) и Краснодарском крае (+19,1 тыс. т или 2,4%). Снижение объемов отмечено в Омской (на 11,7 тыс. т или 3,7%), Оренбургской (на 9,7 тыс. т или 5,3%), Московской (на 7,1 тыс. т или 1,4%) областях и Кабардино-Балкарии (на 6,8 тыс. т или 13,5%).

Средний надой в расчете на одну корову молочного стада за этот период в сельхозпредприятиях составил 5428 кг молока, что на 217 кг (+4,2%) больше соответствующего показателя за 2015 год. Наибольший прирост молочной продуктивности достигнут в Крыму (+1185 кг, или 30,4%), Смоленской области (+775 кг, или 15,9%), республике Алтай (+740 кг, или 27,2%), Нижегородской области (+706 кг, или 13,3%).

Дефицит сырья для переработки (около 8 млн т) даже в условиях роста производства поддерживает цены на молоко на высоких уровнях. По данным «Спеццентручет в АПК», в среднем по стране на середину декабря они фиксировались более чем на 10% выше, чем годом ранее — 23 руб./кг. Увеличение за последний месяц составило 2,3%. Больше всего за год сырое молоко подорожало в Приволжье, на Урале (+16,2) и в Сибири (+14,5%).

В то же время в России отмечается увеличение ввоза сухого молока. В частности, сухого обезжиренного молока — в 4,2 раза до 22,6 тыс. т, сухого цельного — в 16,8 раз до 18,2 тыс. т, по данным ФТС по состоянию на середину декабря. Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме за 11,5 месяцев составил 853,4 тыс. т (-2% к 2015-му), в стоимостном выражении — $607 млн (-1,8% к 2015-му).