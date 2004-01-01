На конец ноября 2016 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей России составляло 18,9 млн голов, говорится в сообщении Росстата. Это более чем на 300 тыс. голов, или 1,7%, меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года. За месяц поголовье КРС сократилось на 1,8%: к концу октября Росстат сообщал о 19,3 млн голов КРС, к концу сентября — 19,5 млн голов, к концу августа — 19,7 млн голов.

Молочное стадо к 1 декабря насчитывало 8,2 млн голов, что на 1,8% меньше конца ноября 2015-го. За месяц молочное стадо сократилось на 0,7%: в конце сентября и октября сообщалось о 8,3 млн голов молочного КРС, в конце июля и августа — 8,4 млн голов.

В то же время поголовье свиней за год возросло на 2,9%, до 22,5 млн голов (в ноябре снижение на 2,1%), овец и коз снизилось на 0,7%, до 25 млн голов (в том числе на 2,8% в ноябре). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 43,4% поголовья КРС, 15,6% свиней, 47,9% овец и коз (на конец ноября 2015-го — соответственно 44,4%, 16,9% и 47,3%). В январе-ноябре в хозяйствах всех категорий произведено 12,3 млн т скота и птицы на убой в живом весе (в том числе 1,5 млн т в ноябре), молока — 28,5 млн т (в ноябре — 2,1 млн т), яиц — 40 млрд штук (в ноябре — 3,4 млрд штук).

К началу декабря кормов в сельхозорганизациях находилось 14,4 млн т кормовых единиц (год назад — 14,1 млн т), в том числе концентрированных — 4,6 млн т (год назад — 4,7 млнт т). При этом обеспеченность скота кормами в расчете на одну условную голову скота сократилась на 1%, до 7,7 ц кормовых единиц.

По итогам 2015-го года поголовье КРС, по данным Минсельхоза и Росстата, сократилось на 300 тыс. голов, или 1,6% по сравнению с 2014 годом, в первом полугодии этого года снижение составило 2,1% по сравнению с первым полугодием 2015 года. Почти 90% всего поголовья КРС приходилось на пять федеральных округов — Приволжский и Сибирский федеральные округа, доли которых составляют 28% и 22% соответственно, примерно по 12% имеют Центральный, Северо-Кавказский и Южный округа.

Производство говядины в 2015-м сократилось на 1,1%, составив 1,65 млн т в убойном весе. По итогам текущего года вновь прогнозируется снижение на 1−1,5%, прогнозирует глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В Национальном союзе свиноводов сжатие производства говядины оценивают в 1,2%, до 1,63 млн т. Это сокращение будет компенсировано производством свинины, которое, по подсчетам союза, в 2016-м вырастет на 9,7%, до 3,4 млн т в убойном весе. А также производством мяса птицы, которое прибавит по итогам года 2,6%, или 120 тыс. т. Суммарное производство мяса в России за год вырастет на 4,2% и может приблизиться к 10 млн т — самому высокому уровню за последние 25 лет.