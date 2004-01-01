По предварительной оценке Национальной мясной ассоциации (НМА), в этом году производство мяса всех видов в России увеличится на 4% по сравнению с 2015-м. Основным драйвером, в отличие от предыдущих лет, станет свиноводство. Птицеводство сбавило темпы роста.

По данным Минсельхоза, за 10 месяцев текущего года производство свиней на убой в сельхозорганизациях России увеличилось на 13,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило более 2,8 млн т. «Основной прирост обеспечили производители Псковской, Тверской, Воронежской, Челябинской областей и Башкортостана. В то же время незначительное снижение наблюдается в Томской и Мурманской областях, Пермском и Алтайском краях», — отмечает директор департамента животноводства и племенного дела агроведомства Харон Амерханов. По прогнозу Национального союза свиноводов (НСС), по итогам текущего года промышленное производство свинины увеличится примерно на 14%, а в целом, поскольку сектор ЛПХ потеряет 5−6%, отрасль вырастет на 10−10,5%, или примерно на 300 тыс. т в убойном весе до 3,39−3,4 млн т. Гендиректор НСС Юрий Ковалев называет 2016 год одним из самых успешных для отрасли за последнее десятилетие.

В птицеводческом секторе напротив динамика замедляется. За январь-октябрь этого года производство птицы на убой в сельхозорганизациях прибавило немногим более 146 тыс. т или 3,2% к аналогичному периоду 2015-го и составило 4,6 млн т, сообщает Минсельхоз. Основное увеличение объемов производства мяса птицы шло в Брянской, Пензенской, Ростовской, Московской областях, Мордовии и Ставропольском крае. Снижение зафиксировано в Адыгее, Марий Эл, Северной Осетии-Алании и Волгоградской области. По прогнозу Росптицесоюза, производство мяса птицы в 2016 году достигнет 4,65 млн т в убойном весе, что будет на 114,5 тыс. т больше уровня 2015-го, в том числе выпуск мяса индейки прибавит более чем 40% (в 2015-м, по данным Минсельхоза, было 205 тыс. т). 48% прироста будет обеспечено за счет выхода на полную мощность уже введенных объектов, 26% даст строительство новых площадок работающими предприятиями, столько же добавится за счет реконструкции и модернизации комплексов, уточняет гендиректор организации Галина Бобылева.

Производство мяса КРС и других видов в этом году продолжает стагнировать. «В отрасли все без существенных изменений, по итогам года мы, судя по всему, потеряем еще 1−1,5%, — считает руководитель исполнительного комитета НМА Сергей Юшин. — При этом доля говядины от скота мясного направления неуклонно растет и в этом году превысит 15%".