Каждый год в сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых организациях выбрасывается более 1 млн т зерна без учета продуктов переработки, сообщил замглавы Росстата Константин Лайкам на конференции «Сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов в России», где присутствовала корреспондент «Агроинвестора». Так, в 2012 году потери составили 1,08 млн т, в 2013 — 1,17 млн т, в 2014 — 1,04 млн т, в 2015 — 1,08 млн т. В процентном отношении на потери в 2015 году приходилось 0,7% от всего объема зерновых ресурсов, в 2014-м — 0,6%.



Потери овощей и бахчевых агрокультур в целом по России в 2015 году составили 581 тыс. т, или 2% от всего продовольственного баланса по этой категории. Этот объем сопоставим с годовым объемом экспорта: в 2015 году овощей и бахчевых, по данным Росстата, было вывезено 1,1 млн т, в 2014 году — 749 тыс. т. Рыбы и рыбопродуктов в 2015 году было выброшено 38 тыс. т, мяса и мясопродуктов — 17,9 тыс. т, молока и молокопродуктов — 34,3 тыс. т, яиц — 85,5 млн штук, картофеля — 2,3 млн т, фруктов и ягод — 105,7 тыс. т.



«Статистическим учетом охвачены для расчета сельскохозяйственные организации, заготовительные и перерабатывающие организации, а так же торговые организации. Причем во всех них учет отражает весь объем потерь на всех стадиях движения продукции, то есть хранения, переработки, транспортировки и реализации. Потери сельхозорганизаций учитываются с момента готовности сельхозпродукции к переработке или потреблению», — пояснил Лайкам.



Однако самым сложным для Росстата является расчет потерь пищевых продуктов при потреблении населением, отметил замглавы ведомства. Сопоставление данных социально-демографических обследований населения позволяет сделать лишь примерные их оценки. «И эти примерные оценки показывают, что потери домохозяйств на порядок выше озвученных для организаций цифр. Например, если по хлебу и молоку — это 2−3%, по йогуртам и колбасам — 5−6%, то по мясным консервам и капусте — 13−15%, муке, бобовым, картофелю, замороженным и консервированным фруктам — до 20%, а по свежим фруктам и ягодам — 25%", — сказал Лайкам.



Ранее в Москве при участии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) была запущена инициатива Save Food по сохранению потерь продовольствия и пищевых отходов. В проект приняты первые российские участники, всего же количество партнеров проекта — как частных компаний, так и государственных структур — по всему миру достигает тысячи, сообщил представитель ФАО Роберт ван Оттердайк. По оценке организаторов инициативы, в среднем мировые сельскохозяйственные потери и пищевые отходы достигают трети всего глобального производства продовольствия — 1,3 млрд т. В то же время сокращение потерь гораздо эффективнее для повышения доступности пищевых продуктов, чем увеличение объемов производства. Так, по подсчетам ФАО, к 2050 году в мире потребуется на 60% больше продовольствия, однако при сокращении потерь вдвое потребуется увеличения производства лишь на 28%.

