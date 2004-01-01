В России производится недостаточно сои для удовлетворения потребностей животноводческой отрасли, около 43% ее объема приходится на импорт. Об этом сказал директор Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик на прошедшем в ведомстве совещании. По его словам, потребность в соевом шроте оценивается в 5 млн т/год.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), потребление соевого шрота в России в 2015—2016 годах составляло 2,2−2,3 млн т. Совокупное потребление продуктов переработки сои (шрота, жмыхи, полножирная соя) было на уровне 2,9−3 млн т.



В 2016 году благодаря расширению посевов сои на 100 тыс. га до 2,22 млн га и приросту урожайности на 1,8 ц/га до 14,8 ц/га был собран рекордный урожай агрокультуры — 3,1 млн т в зачетном весе, что на 14,5% больше результата 2015-го. Тем не менее, рынок остается дефицитным, и нехватка сои может быть компенсирована только за счет увеличения посевов. Имеющиеся в стране мощности позволяют перерабатывать свыше 4 млн т и они растут быстрее, чем расширяются объемы производства агрокультуры.



«Соя для России — стратегически важная культура. И ее производство возможно только в определенных климатических условиях. Это важнейший продукт, который жизненно необходим для экономики всей нашей страны», — говорил ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев. По прогнозу агроведомства, в этом году соя будет посеяна на 2,26 млн га — плюс 79 тыс. га к уровню 2016-го.



В бройлером птицеводстве из затрат на корма формируется 70% себестоимости продукции, около 20% в общем объеме потребления кормов приходится на соевый шрот. «По стоимости эти 20% составляют столько же, сколько остальные 80% российского зерна в комбикорме», — рассказал «Агроинвестору» вице-президент Международной программы развития птицеводства (UIPDP) Альберт Давлеев. Крупные птицефабрики могли бы сами выращивать и перерабатывать сою, но для создания таких мощностей нужны инвестиции, которые довольно сложно привлечь. Тем не менее, в ближайшие 5−10 лет доля импортной сои в кормах для птицы может уменьшиться, предполагает эксперт. В целом, по оценке Давлеева, доля импортных составляющих в производстве мяса бройлера достигает примерно 70%.



В структуре себестоимости свинины на импортные составляющие сейчас приходится до 40−50%, оценивал ранее президент Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян. По данным Национального союза свиноводов, отрасль на 100% зависит от импортных витаминов и минеральных веществ, на 50−90% — от зарубежных аминокислот и белковых компонентов в кормах, в частности, соевого шрота.



Высокая зависимость от импортных компонентов негативно сказывается на рентабельности компаний, тем более на фоне ограниченных возможностей для повышения цен из-за снижения реальных располагаемых доходов населения. «Если пять лет назад у производителей бройлера рентабельность составляла 15−18%, то теперь только 7−8%, и лишь у единичных предприятий может быть около 10%", — обращает внимание Давлеев.

