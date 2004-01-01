Группа компаний ЭФКО к концу 2017 года запустит в Белгородской области комплексный селекционно-семеноводческий центр по производству семян сои и прочих сельхозкультур. Как сообщили «Агроинвестору» в ЭФКО, строительство в городе Алексеевка уже начато, запуск первой очереди планируется не позднее июля 2017 года. Первая очередь включает в себя строительство и ввод в эксплуатацию семенного завода, осуществляющего доработку семян (очистку, калибровку), протравку, инокуляцию и упаковку семян, и лаборатории молекулярного анализа по идентификации сортов и определению сортовой чистоты. В рамках второй очереди будут созданы мощности по хранению, а также разработке и выпуску собственных сортов сои, адаптированных под российские климатические условия. Вторая очередь будет запущена в 2019 году.



Сумма инвестиций в объекты первой очереди — 600 млн руб., общий объем вложений в проект в компании пока не раскрывают. Селекционно-семеноводческий центр, который станет первым для ЭФКО, будет производить до 25 тыс. т семян, выход на проектную мощность ожидается к 2022 году. Запуск проекта позволит компании осуществлять полный цикл производства, начиная от выращивания высокопротеиновых сортов семенного материала до их сортировки, химической и биологической обработки и реализации. Производимые центром семена компания намерена передавать отечественным сельхозпроизводителям в рамках собственной программы авансирования, так и реализовывать на внутреннем рынке.



В 2016 году потребление сои в России составило около 4,4 млн т, из которых почти 2 млн т было импортировано из-за рубежа. «Это связано как с более низкой по сравнению с другими сельхозкультурами (подсолнечником и пшеницей) привлекательностью выращивания сои сельхозпроизводителями, так и отсутствием в России необходимого количества семенного материала», — отметили в ЭФКО.



В августе 2016-го Минсельхоз сообщал, что Россия полностью обеспечена собственными семенами сои. Так, согласно данным министерства, в наличии было 260 тыс. т семян сои при потребности в 240 тыс. т, импорт в 2015 году составил 1,4 тыс. т семян сои, в 2014-м — 3,4 тыс. т. Однако, как отмечают в ЭФКО, более 60% используемого сегодня семенного материала — это семена поздних поколений репродукции, которые являются несортовыми и неэффективными. Кроме того, к 2020 году с ростом спроса на сою со стороны животноводов площадь посевов агрокультуры в стране увеличится на 700 тыс. га, что потребует дополнительно около 100 тыс. т посевного материала. Группа планирует покрыть четверть этой потребности. «Реализация нашего проекта по селекции и переработке позволит в среднесрочной перспективе сделать Центральный федеральный округ профицитным регионом по сое, уменьшит зависимость России от импортного сырья и будет способствовать расширению экспортного потенциала страны в сфере мясного животноводства», — полагают в компании.



ГК ЭФКО является крупнейшим в России производителем жиров специального назначения, входит в тройку крупнейших агропромышленных компаний страны. В Белгородской области у группы расположены мощности по переработке масличных культур, в том числе цех по переработке сои производительностью 300 т/сутки. Группа также является партнером единственного в стране глубоководного морского маслоналивного терминала в порту Тамань. Выручка ЭФКО в 2015 году составила 81,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб. В ноябре 2016-го Российский фонд прямых инвестиций и инвесткомпания Mubadala (ОАЭ) объявили о намерении инвестировать в ЭФКО 10 млрд руб., которые будут направлены на финансирование долгосрочного роста, включая выход на новые рынки СНГ, Ближнего Востока и Азии.

