Программа продовольственной помощи малоимущим слоям населения может начать работать уже в этом году, об этом сказал глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании «Единой России». Сейчас ведомство дорабатывает программу совместно с Минфином и, по словам Мантурова, она уже прошла основные этапы согласования с ведомствами.



«Мы с вами решаем две задачи. С одной стороны — обеспечиваем адресную поддержку определенным категориям граждан, которые не могу себе позволить сегодня покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи — то есть определенный набор продуктов, — уточнил Мантуров (цитата по ТАСС). — Чтобы стимулировать такую возможность, мы выходили с инициативой внедрения продовольственных субсидий через систему адресной поддержки. Такая система работает во многих странах мира».



Предполагается, что малообеспеченные граждане получат специальные карточки, на которые ежемесячно будут начислять баллы — эквивалент денежных средств, которые можно будет потратить только на приобретение продуктов питания отечественного производства. По словам Мантурова, система не будет накопительной: потребитель обязан израсходовать баллы в течение месяца, иначе они сгорают. Введение карточек должно способствовать поддержанию потребительского спроса и процесса замещения импорта, и поможет не только малоимущим, но и производителям продовольствия, отмечает Минпромторг.



Как рассказывал ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, основная проблема малообеспеченного населения — не голод, а несбалансированное питание и нехватка в рационе свежих и полезных продуктов питания. По карточкам можно будет приобрести свежие продукты с ограниченным сроком годности: фрукты, овощи, мясную, рыбную, молочную продукцию, но нельзя купить, например, алкоголь, сигареты, кофе, крупы, муку. «Потому что это не улучшает рацион наших граждан», — пояснял Евтухов.



Стратегия адресной продовольственной помощи, аналогичная действующей в США, была разработана еще в 2015 году. Кроме введения карточек на продовольствие она предполагает создание программы социального (бесплатного или льготного) питания, которой можно будет воспользоваться в общепите, в том числе на предприятиях. Изначально предполагалось, что карточки будут введены в 2016 году, а социальное питание — в 2018-м. Стоимость программы на 2017 год ранее оценивалась в 140 млрд руб., на 2018-й — в 214,2 млрд руб.



По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в прошлом году снизились на 5,9% к уровню 2015-го. По предварительной оценке статведомства, доходы около 26% населения страны в прошлом году были на грани прожиточного минимума (7−14 тыс. руб./месяц), минимум у 6,1% — ниже его (до 7 тыс. руб./месяц).

