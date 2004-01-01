В 2016 году потребительская инфляция в России составила 5,4%, сообщил Росстат, тем самым подтвердив свои предварительные прогнозы. При этом рост цен на продовольственные товары оказался ниже общего уровня — 4,6%. Об этом говорится в сообщении Росстата. В течение декабря цены на продукты питания для потребителя поднялись на 0,6% при общем уровне роста потребительских цен на 0,3%.



Из основных продовольственных товаров больше всего подорожало сливочное масло. К концу прошлого года розничные цены на него выросли на 20,5% по сравнению с концом 2015-го, только в декабре 2016-го цены поднялись на 3,3%. В течение 2016 года молоко и молочные продукты поднялись в цене на 9,5%, в декабре рост составил 1,5%. В частности, сырки творожные стали дороже на 2,3%, молоко питьевое — на 1,7%, сыр — на 1,9%.



По данным «Спеццентручета в АПК», за 11 месяцев 2016-го в сельхозорганизациях произведено 13,78 млн т молока, что на 2,1% больше аналогичного периода 2015-го, выпуск сыров и сырных продуктов увеличился на 2,3%, до 550 тыс. т, молока жидкого обработанного — на 1,2%, до 5,02 млн т, сметаны с массовой долей жира более 10% — на 0,3%, до 518 тыс. т. Одновременно производство кефира упало на 0,3%, до 894 тыс. т, творога — на 0,7%, до 373 тыс. т, а сливочного масла — на 4,8%, до 226 тыс. т.

По итогам 2016 года, прогнозируют в ИКАР, производство сливочного масла сократится на 4,5%, до 245 тыс. т. Одновременно с падением производства сливочного масла в январе-октябре наблюдалось и сокращение его импорта: по подсчетам «Спеццентручета в АПК», за 10 месяцев ввезено 84,4 тыс. т масла сливочного, молочных жиров и паст, что на 6,2% меньше аналогичного показателя 2015-го (в том числе 5,8% — сокращение импорта из Белоруссии в этой категории). По итогам года, полагают в ИКАР, импорт сливочного масла и молочного жира останется на уровне 95 тыс. т.



Другие продукты

Помимо сливочного масла и молока в тройку лидеров по росту цен в 2016 году также вошли рыба и морепродукты, подорожавшие в среднем на 8,6% (в том числе на 0,5% в декабре 2016-го). По крупам и бобовым рост цен в 2016 году равнялся 6,4%, хлебу и хлебобулочным изделиям — 5,9%, макаронным изделиям — 4,5%, подсолнечному маслу — 3,4%, мясу — 1,6%.



Одновременно плодовоощная продукция за год подешевела на 6,8%, несмотря на то что в декабре по сравнению с ноябрем цены на нее подросли на 0,9%. Цены на сахарный песок в 2016 году упали на 6% (в том числе на 3,2% в декабре), яйца куриные — на 0,7%. В течение декабря среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции значительно увеличились цены на свежие огурцы и помидоры — на 23,7% и 8,3% соответственно. Виноград подорожал на 5,3%, картофель — на 3,1%, лук репчатый — на 2,2%, свекла столовая — на 1,4%. Вместе с тем апельсины стали дешевле на 10,6%, лимоны — на 10,3%, бананы — на 3,8%, груши — на 1,2%, сухофрукты — на 0,9%. Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России на конец декабря 2016-го составила 3701,9 руб., за год этот показатель вырос на 3,5%.



В 2015 году инфляция в России составила 12,9%, в 2014-м — 11,4%, в 2013-м — 6,5%, в 2012-м — 6,6%, в 2011-м — 6,1%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2017—2019 годах инфляция должна составить 4% год к году. Рост цен на продовольственные товары в 2017-м предполагается на уровне 4,3%, в 2018-м — 3,7%, в 2019-м — 3,5%.

