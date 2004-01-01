Молоко стоит до 35 рублей за литр. В 2017—2018 годах оно будет еще дороже

В первом месяце 2017 года объем производства молока в сельхозорганизациях вырос на 4,3% к уровню аналогичного периода прошлого года и составил 1,22 млн т. Как говорится в сообщении Минсельхоза, наибольший прирост зафиксирован в Уральском и Южном федеральных округах — на 6,5% и 6,1%, в то же время на Дальнем Востоке производство упало на 0,3%.



Среди регионов максимальное увеличение показали сельхозорганизации Воронежской (12,4%), Белгородской (12,8%), Новосибирской (8,7%), Кировской (6,8%) областей, Удмуртии (6,3%) и Краснодарского края (5%). Снижение производства молока отмечено в Оренбургской, Московской, Смоленской областях и Карелии. В январе средний надой в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 504 кг молока, что на 6,6% больше показателя января предыдущего года.



По итогам 2016 года средний надой в сельхозорганизациях составил 5449 кг на одну корову, производство молока в секторе выросло на 2,2% до 15 млн т, стадо коров к концу года составляло 3,36 млн, подсчитал Росстат. В то же время по всем хозяйствам производство молока в прошлом году продолжило снижаться, упав на 0,2% до 30,7 млн т. Отрицательная динамика связана с сокращением численности скота в личных хозяйствах населения, на долю которых приходится почти половина валового надоя в стране.



Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за 2016 год достиг 599,7 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,5%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,4% до 11,9 млн т, сливочного масла — снизилось на 3,5% до 247,4 тыс. т, творога — уменьшилось на 1% до 405,1 тыс. т, сметаны — на 0,1% до 562,7 тыс. т.



В течение января средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное коровье молоко выросла на 1,4%. Как следует из данных «Спеццентручета в АПК», к 6 февраля цена увеличилась еще на 0,3% и составила 23,7 руб./кг, по сравнению с началом февраля 2016-го рост составил 10,5%.



Однако, несмотря на повышение, цена на литр товарного молока остается незаслуженно низкой, признал первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на рабочем совещании Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), состоявшемся в четверг. «Министр [сельского хозяйства Александр Ткачев] считает, что цена на молоко для аграриев должна начинаться от 24 рублей за литр. Это совершенно справедливо», — отметил Хатуов.



Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности к 6 февралю находилась на уровне 42,5 руб./кг. Средняя потребительская цена на пастеризованное молоко 2,5−3,2% жирности достигала 51,7 руб./кг.

