Правительство заявило о необходимости создания «дорожной карты» для внедрения электронной ветеринарной сертификации на сырое молоко. Об этом говорили на совещании под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой, замминистра юстиции Юрия Любимова и первого замглавы Минсельхоза Джамбулата Хатуова. Как говорится в сообщении «Союзмолоко», переход с бумажных сертификатов на сырое молоко на электронные поддерживается бизнесом, однако сохраняются опасения о технической готовности российских фермерских хозяйств провести его до конца этого года.



Согласно действующему законодательству, с 2018 года на всех предприятиях молочной отрасли должна быть введена новая система электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) — как на сырое молоко, так и на готовую молочную продукцию. Что касается последней, то на совещании было принято решение о дополнительной проработке вопроса целесообразности внедрения для нее ЭВС. По мнению представителей «Союзмолоко», в сертификации безопасной обработанной продукции нет необходимости, к тому же эта процедура является затратной.



Ранее замруководителя Россельхознадзора Николай Власов после «контактов с бизнес-сообществом» предлагал отложить срок введения ЭВС для готовой молочной продукции на один год — до 1 января 2019-го. Кроме того, для тех, кто к этому времени не успеет подготовиться, он обещал предусмотреть переходный период «без больших штрафов». Однако представители молочной отрасли настаивают, что ветсертификацию для готовой продукции необходимо совсем отменить, так как сейчас ее качество и так уже контролирует Роспотребнадзор. «Мы с самого начала стоим на том, чтобы вообще исключить готовую продукцию из ветеринарной сертификации, оставив только оформление ветсертификатов при импорте и экспорте. Так как это не соответствует ни международной практике, ни практике внутри Таможенного союза и ведет к существенным дополнительным затратам для производителей молочной продукции», — ранее говорил «Агроинвестору» председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко. По его оценке, включение в систему готовой молочной продукции обойдется перерабатывающей отрасли в миллиарды рублей, которые придется потратить на оплату труда новых специалистов, переоборудование заводов и прочие расходы.



Закон о переходе всей ветсертификации в электронную форму был принят в 2015 году. Основная его идея в том, чтобы оформлять электронные ветеринарные сертификаты могли не только государственные ветврачи, но и аттестованные частные ветеринары и представители производителей. Электронные сертификаты оформляются в федеральной системе «Меркурий», оператором которой определен Россельхознадзор. С середины 2015 года по 2018 год производители проводят электронную сертификацию на добровольной основе.



По данным Россельхознадзора, с июля 2015 года по декабрь 2016 года оформлено 33,3 млн электронных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). Из них почти 80% — транспортные ВСД и лишь 20% — производственные. При этом в различных регионах динамика оформления электронных ВСД существенно различается. Лидерами по переходу на электронные ветеринарные документы являются Челябинская и Вологодская области, а также Краснодарский край — в каждом из этих регионов оформлено более 1 млн сертификатов. В то же время в девяти регионах в декабре прошлого года в системе «Меркурий» не оформлено ни одного электронного сертификата, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новгородской области, Северной Осетии, Чечне и Крыму.

