Потребление молока и молочной продукции по итогам 2016 года осталось на 86 кг ниже нормы, рекомендованной Минздравом, составив 239 кг/чел. против необходимых 325 кг/чел., следует из данных Спеццентра учета в АПК. В 2015-м, согласно Росстату, потребление также было на уровне 239 кг/чел. Ранее «Агроинвестор» прогнозировал, что в 2016 году потребление в этой категории может уменьшиться до 235−237 кг/чел., поскольку сохраняется негативная динамика реальных располагаемых доходов населения. По предварительным данным Росстата, в 2016 году они уменьшились на 5,9% по сравнению с 2015-м.



По оценке Национального союза производителей молока («Союзмолоко») доля молочной продукции в стоимостной структуре продовольственной корзины в различных регионах составляет 20−30%. Согласно Росстату, в третьем квартале прошлого года в структуре расходов на продукты питания на молочную продукцию в среднем по стране приходилось 16,3%. В ушедшем году общая инфляция в стране составила 5,4%, продовольствие подорожало на 4,6%, однако молоко и молочная продукция выросли в цене на 9,5%. Так, цельное пастеризованное молоко в течение прошлого года подорожало с 47,38 руб./л до 51,53 руб./л, а с начала 2017-го прибавило еще 0,8%. Цена сливочного масла в этом году увеличилась на 1,4% до 492,5 руб./кг. В январе 2016-го оно стоило 399,76 руб./кг. Цена на сыры с начала года выросла на 1% до 469,25 руб./кг. В течение 2016-го они подорожали с 405,17 руб./кг до 462,63 руб./кг.



Спрос на молочную продукцию сильно зависит от покупательной способности населения: увеличение реальных располагаемых доходов сопровождается ростом популярности более дорогостоящих молокоемких продуктов (сыры, сливочное масло) и продукции с более сложным технологическим циклом (йогурт, кефир, ряженка, функциональные напитки). А вот потребление питьевого молока меньше коррелирует с динамикой доходов и, как правило, сохраняется на одном и том же уровне, рассказывал ранее «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов.







Покупательная способность населения начала снижаться в 2014 году, когда на среднемесячный денежный доход потребитель мог позволить себе купить не 631 л питьевого молока как в 2013-м, а только 570 л, а сливочного масла — 82 кг вместо 94 кг. В 2015-м ситуация усугубилась: на среднемесячный заработок среднестатистический россиянин мог себе позволить уже только 561 л молока или 78 кг масла. По итогам января-ноября 2016-го показатели снизились до 517,4 л молока и 70,4 кг масла.



В 2016 году производство молочной продукции в России увеличилось на 1,4%, составив 11,8 млн т. В том числе выпуск сыров вырос на 2,5% почти до 600 тыс. т, питьевого молока — на 1,2% до 5,5 млн т, а вот сливочного масла произвели на 3,5% меньше, чем в 2015-м — 247,4 тыс. т, следует из данных Росстата. При этом, по данным ФТС, импорт масла увеличился — по итогам января-ноября 2016 года было ввезено 89,4 тыс. т, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2015-го. Поставки цельного молока сократились на 9,5% до 217,3 тыс. т. Зато ввоз сухого и концентрированного молока прибавил 13%, достигнув 211,5 тыс. т. Также на 5,8% возрос импорт кисломолочной продукции, составив 80,9 тыс. т, на 5,5% — сыров и творога (200,3 тыс. т).



Производство молока-сырья в прошлом году уменьшилось на 0,2%, валовой надой во всех хозяйствах составил 30,7 млн т. Сельхозорганизации нарастили объемы на 2,2% до 15 млн т. Цена закупки сырого молока за 2016 год увеличилась с 21,91 руб./кг до 23,89 руб./кг или на 9%, подсчитал Росстат.

