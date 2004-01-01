В прошлом году Роспотребнадзор в ходе проверок выявил 450 т продукции, запрещенной к ввозу в страну в рамках продовольственного эмбарго. Об этом сообщил замруководителя ведомства Михаил Орлов в Общественной палате России. «В 2016 году количество проверок уменьшилось примерно на 10%, равно как и в 2015 году. То есть в целом количество контрольно-надзорных мероприятий, которые мы осуществляем, ежегодно уменьшается. Но даже несмотря на это, в рамках проведенных нами мероприятий только за 2016 год из оборота изъято более 450 тыс. кг запрещенной к ввозу продукции», — сказал он.



С июля 2015 года по февраль 2017 года уничтожено около 10 тыс. т санкционных продуктов питания, говорится в справке Россельхознадзора, представленной Общественной палате. «Задержано подконтрольной Россельхознадзору продукции — 9,98 тыс. т, из них уничтожено — 9,78 тыс. т», — цитирует РИА «Новости» документ. Кроме того, с момента введения эмбарго летом 2014 года по настоящее время Роспотребнадзор не допустил к ввозу около 3 тыс. т запрещенной продукции, отметил Орлов. И этом с учетом того, что с 2011 года ведомство не осуществляет сплошной досмотр грузов на границе.



В четверг в Общественной палате прошло «нулевое чтение» подготовленного Роспотребнадзором законопроекта, вводящего административную ответственность за за реализацию, хранение и транспортировку запрещенных к ввозу продуктов питания. Должностным лица и индивидуальным предпринимателям будут грозить штрафы в 30−50 тыс. руб., компаниям — 70−100 тыс. руб. Предусмотрено наказание и для физических лиц в размере 3−5 тыс. руб. штрафа, однако такая норма, как заверил Орлов, сейчас не будет распространяться на ввоз гражданами санкционных товаров для личных нужд.



Штрафы будут действовать не только в отношении нынешнего эмбарго, но и «любых других санкций, которые будут вводиться в будущем». «Это универсальная норма. Сегодня у нас санкции в отношении одного перечня продукции, завтра он может быть либо увеличен, либо уменьшен. Мы не можем это предугадать», — отметил Орлов.



Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что введение санкций со стороны Евросоюза и последовавшее за ним российское продуктовое эмбарго создали «тепличные условия» для российского сельского хозяйства. По его словам, наращивание объемов производства по тем сельхозпродуктам, которых Россия производит недостаточно, должно достичь своих максимумов к 2020 году. В конце февраля 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил телеканалу «Россия», что в условиях санкции России придется жить «неопределенно долго».

