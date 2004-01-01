По данным ФТС, с 1 января по 26 февраля 2017 года в Россию было импортировано 62,6 тыс. т говядины, свинины и мяса птицы (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), что на 1,2% больше, чем за соответствующий период 2016 года. Как сообщает «Спеццентручет в АПК», поставки из-за рубежа свинины, включая субпродукты, за этот период выросли на 17,4%, до 30,6 тыс. т, одновременно ввоз говядины охлажденной и замороженной упал на 11,6%, до 22,3 тыс. т, а мяса птицы — на 8,5%, до 9,6 тыс. т. Импорт говядины, свинины и мяса птицы в стоимостном выражении в первые два месяца этого года составил $162,5 млн — на 7,4% больше, чем за соответствующий период 2016 года.



Рост импорта в начале 2017 года обусловлен низкой базой прошлого года, отметила «Агроинвестору» руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. На протяжении прошлого года импорт мясной продукции, как ранее сообщал Росстат, снижался. Так, мяса свежего и мороженого (без мяса птицы) за год было ввезено 625,9 тыс. т, что на 16,2% меньше 2015 года, мяса птицы — 223,7 тыс. т, на 12,3% меньше 2015 года. Снижался импорт и в декабре 2016 года — на 22,7% и 5,6% к декабрю 2015-го соответственно. В 2015 году сокращение импорта по этим позициям составило 26,4% и 43,9% соответственно.



Кроме того, активизировал импорт курс рубля, который в начале этого года по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом существенно окреп, добавляет Снитко. Как говорится в мартовском бюллетене Центрального банка, благодаря укреплению рубля восстановление импорта товаров, в том числе продовольственных, в Россию идет опережающими темпами относительно первоначальных оценок. Если в январе 2016 года среднемесячный курс доллара равнялся 77,93 руб., а в феврале — 77,33 руб., то в январе-феврале 2017-го — 59,63 руб. и 58,54 руб. соответственно. По данным аналитиков ЦБ, также на восстановлении импорта благоприятно сказывается улучшение потребительских ожиданий и показателей деловой активности. «Рост импорта потребительских товаров может говорить о долгожданном восстановлении потребительского спроса на фоне улучшения общей экономической ситуации», — отмечается в бюллетене.



В то же время рост импорта мяса в начале 2017 года наблюдается исключительно за счет увеличения импорта свинины, замечает консультант практики АПК «НЭО Центра» Анастасия Панина. Ввоз мяса птицы продолжает снижаться из-за насыщения рынка внутри страны, падает и импорт говядины в результате низкой покупательной способности населения и его переключения на более дешевое мясо. Однако и рост импорта свинины в первые месяцы этого года не говорит о перспективе роста импорта в 2017 году в целом относительно 2016 года, полагает Панина. «Так, по данным информационного агентства «Имит», в период январь-февраль 2016 года было импортировано на 70% больше свинины (в натуральном выражении), чем за аналогичный период 2015 года. При этом за весь 2016 год было импортировано на 17,6% свинины меньше, чем за 2015 год», — напомнила «Агроинвестору» Панина.



По итогам 2016 года производство мяса в сельхозорганизациях выросло на 5,9%, сообщает Росстат. В частности, промышленное производство свинины на убой в живом весе увеличилось на 13,5%, до 2,25 млн т, говядины — на 5%, до 293,3 тыс. т, мяса и субпродуктов домашней птицы — на 2,8%, до 4,46 млн т. В январе выпуск продолжил расти, увеличившись на 6,7%, в том числе продукции свиноводства — на 12,1%, птицеводства — на 3,3%, мяса КРС — на 11,5%.

