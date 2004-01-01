В первом квартале 2017 года Беларусь увеличила экспорт молочной продукции на 40%, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Леонид Заяц в интервью программе «Главный эфир». Это произошло это за счет увеличения поставок на новые рынки — в частности, в страны Персидского залива, Африки, Вьетнама и Китая. По словам чиновника, всего Беларусь экспортировала молочной продукции на более чем $600 млн.



«Мы увеличили поставки мясомолочной продукции на рынки стран СНГ в 1,5 раза, в страны Океании и Азии — в 3,9 раза, в США — в 0,2 раза, в Китай — в 1,5 раза, в Грузию — в пять раз, — рассказал он. — Если мы по итогам работы в 2016 году на рынки перспективных стран поставляли продукции за весь год на сумму $3,1 млн, то только за три месяца текущего года поставлено на сумму $2,9 млн. И нарастают эти объемы от поставок в Сирию, в Египет, уже открыли для себя рынок. И будем поставлять туда мясо крупного рогатого скота, птицу, сухое молоко, масло — то, что пользуется сегодня большим спросом на Африканском континенте».



Исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов обращает внимание на то, что белорусский министр говорит об увеличении поставок именно в третьи страны, а не в Россию. «Там есть небольшие поставки в Пакистан, Китай, в страны Ближнего Востока. Но мы должны понимать, что в сравнении с поставками в Россию, это уровень статистической погрешности, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Россия тоже поставляет, например, в Китай молочной продукции на $15 млн. Но мы не говорим о том, что это какой-то космический прорыв. Это, скорее, разовые поставки».



По его словам, в прошлом году Беларусь поставила в Россию 96% от всего объема экспорта молочной продукции. Еще более 3% приходится на страны СНГ (прежде всего, Казахстан). Оставшийся процент распределяется между другими странами. Поэтому говорить о какой-то диверсификации экспорта за счет увеличения вывоза в третьи страны нельзя, уверен Белов.



За последние три года объем поставок молочной продукции в Россию из Белоруссии существенно вырос: если в 2013 году к нам экспортировалось около 4 млн т, то в 2016-м — 6 млн т, сравнивает эксперт. В первом квартале возможны корректировки в сторону снижения, считает он, но они не отражают долгосрочную тенденцию. Беларусь по-прежнему остается основным поставщиком в Россию молочной продукции, на нее приходится около 80% от всего объема.



Гендиректор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова отмечает, что, несмотря на рост собственного производства молочной продукции в России и продолжающееся продовольственное эмбарго, у нас сохраняется зависимость от импортных поставок сыров и сливочного масла. По данным компании, в сегменте сливочного масла доля импорта составляет 26% (из них 74% приходится на поставки из Беларуси), а в сегменте сыра — 29% (из них 82% — из Беларуси).

