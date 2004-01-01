В прошлом году в России был на 40,4% перевыполнен плановый показатель по закладке плодовых и ягодных многолетних насаждений, следует из Нацдоклада о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. Сады и ягодники высадили на 14,6 тыс. га при плане 10,4 тыс. га. По данным Минсельхоза, с 2013 года в стране было заложено 46,2 тыс. га садов, в том числе 28,1 тыс. га интенсивного типа. Общая площадь плодово-ягодных насаждений по итогам прошлого года достигла 517 тыс. га, в том числе 136,3 тыс. га в сельхозорганизациях.



В 2016-м сады высаживали в 61 регионе, но, несмотря на то, что целевой показатель госпрограммы был перевыполнен, некоторые из них не вышли на установленные нормативы. Так, в Волгоградской области было заложено 394 га многолетних насаждений или 78,8% от планового показателя, установленного соглашением с федеральным Минсельхозом (500 га), в Оренбургской области высадили 24 га вместо 223 га, в Ульяновской области — 21 га или 60% (35 га), в Севастополе — 6 га при запланированных 70 га.



По оценке Минсельхоза, закладка 1 га традиционных садов обходится в среднем в 180−200 тыс. руб., садов интенсивного типа — более чем в 1 млн руб., а стоимость суперинтенсивного сада достигает 2−3 млн руб. Сейчас в России поддерживается 89 инвестпроектов садоводства на общую сумму кредитов 2,2 млрд руб. Размер выплаченных субсидий по ним составляет 270,7 млн руб. В прошлом году на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями было направлено свыше 1,8 млрд руб. — примерно на 0,2 млрд руб. меньше, чем в 2015-м, следует из Нацдоклада.



Несмотря на высокую капиталоемкость садоводства, регионы продолжают развивать этот сектор. Например, Дагестан в этом году заложил 996 га садов, в том числе 529 га — интенсивного типа, сообщила пресс-служба Минсельхозпрода республики. Это на 365 га больше, чем на аналогичную дату 2016-го. Всего в этом году в регионе планируется высадить 1,1 тыс. га садов. По данным Росстата, в 2016 году во всех хозяйствах республики было 26,4 тыс. га садов — это второй показатель в стране после Краснодарского края (44,2 тыс. га). Правда, в сельхозорганизациях региона заложено только 4,5 тыс. га, на Кубани — 24,8 тыс. га. Валовой сбор плодов и ягод в Дагестане в прошлом году составил 131,4 тыс. т.



Ранее о намерении заложить в этом году 1,2 тыс. га садов, в том числе более 750 га интенсивных заявляла Воронежская область. Из бюджета региона на это предполагается выделить свыше 8 млн руб., из федерального — 160 млн руб. Об этом на совещании с представителями крупнейших садоводческих хозяйств региона говорил курирующий АПК заместитель председателя областного правительства Виктор Логвинов. На конец 2016-го в Воронежской области было 18,9 тыс. га садов, по этому показателю она находится на пятом месте в стране. В сельхозорганизациях региона 10,8 тыс. га садов, здесь она уступает только Кубани. Урожай плодов и ягод в Воронежской области в прошлом году составил 116,6 тыс. т.



Развивает промышленное садоводство и Калининградская область. В конце апреля врио главы Минсельхоза региона Наталья Шевцова говорила, что к 2020 году площадь плодово-ягодных насаждений в области превысит 1,5 тыс. га, что позволит полностью закрыть потребности региона в десертном яблоке и груше. Сейчас в сельхозорганизациях региона заложено 600 га плодовых деревьев, в этом году планируется высадить еще 200 га садов интенсивного типа и 13 га ягодников. Во всех хозяйствах области в прошлом году в было 4,5 тыс. га садов, следует из данных Росстата. Валовой сбор плодов и ягод составил 52,5 тыс. т.



В 2016 году валовой сбор плодов и ягод в России составил рекордные 3,3 млн т (в 2015-м — 2,9 млн т). Средняя урожайность во всех хозяйствах выросла на 13,1% до 85,6 ц/га. Тем не менее, по данным Минсельхоза, за счет собственного производства обеспечивается лишь 25,8% от потребности. В прошлом году Россия импортировала 1,6 млн т фруктов, для выращивания которых в нашей стране есть все условия — это яблоки, груша, айва, абрикосы, вишня, черешня, сливы, отмечал ранее директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев.

