Посевы гречихи в 2017 году в России значительно превысили прогноз и по состоянию на 13 июня составили 1,39 млн га. Минсельхоз рассчитывал, что в этом году агрокультурой будет занято 1,06 млн га, таким образом, план оказался превышен более чем на 30%. В 2016 году к этому времени гречихой было засеяно на 391 тыс. га меньше — 995 тыс. га.



Как отмечает аналитический центр «СовЭкон», к настоящему времени площади под гречихой уже на 200 тыс. га превысили исторически высокий показатель прошлого года. По данным Росстата, в 2016-м агрокультура занимала 1,2 млн га, в 2015-м — 957 тыс. га. «Такого большого сева не было очень давно, — подтверждает гендиректор аналитического агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко. — Мы и раньше выходили за 1 млн га, однако не настолько». При этом рост площадей под гречихой произошел не только в Сибири, но и в Центре, Поволжье, и на Урале, отмечает «СовЭкон». К 13 июня в Центральном федеральном округе сев гречихи превысил плановые значения на 34% или 72 тыс. га, в Южном — на 29% или 3 тыс. га, в Уральском округе — на 26% или 12 тыс. га, в Приволжском — на 18% или 46 тыс. га, следует из данных Минсельхоза.



Основной же вклад в высокие темпы сева гречихи внес Сибирский федеральный округ, на который приходится более половины всех площадей под агрокультурой в стране: вместо плановых 514 тыс. га засеяно уже 715 тыс. га. Самые большие посевы традиционно располагаются в Алтайском крае — 661 тыс. га, что на 42% выше прогнозных 466 тыс. га. По данным краевого Минсельхоза, в прошлом году средняя урожайность гречихи в крае составила 10,3 ц/га, став самой высокой за последние 30 лет.



«Несмотря на то, что цена на гречиху в последнее время снижалась, она остается весьма хорошей для производителя — существенно выше себестоимости», — поясняет «Агроинвестору» Петриченко. Он заметил, что несмотря на то, что в 2016 году был собран рекордный урожай гречихи в 1,2 млн т, цена на нее не упала. «При таком урожае можно было предположить, что с ценой случится коллапс, однако этого не произошло. Особенно выиграли те производители, которые продали гречиху в начале сезона — в октябре-декабре, так как в этот период и цена на гречку-ядрицу была высокой, соответственно, и на гречиху тоже. Позже цены на гречиху снижались, опустившись на оптовом рынке до 27 руб./кг, сейчас они немного поднялись до 28,2 руб./кг, — сравнивает эксперт. — Надо сказать, что это довольно невысокая цена относительно последних лет, но это все равно весьма хороший уровень для производителя и существенно выше себестоимости. То есть гречиха остается весьма рентабельной, однако при таких площадях, которые засеяли в этом году, в новом сезоне могут произойти и значительные изменения в новом сезоне».



Даже при увеличении посевных площадей гречиха будет востребована, оптимистичен президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «Гречиха — это сырье для производства гречневой крупы, которая, в свою очередь, является востребованным продуктом питания у населения страны. При этом в случае образования излишков есть возможно реализовать ее на экспорт, так как спрос на гречиху и гречневую крупу (обычную и зеленую) как на внутреннем рынке, так и на мировом всегда есть», — сказал «Агроинвестору» Скурихин.



По данным Росстата, к 1 мая запасы гречихи в сельскохозяйственных и заготовительных организациях составляли 61 тыс. т, что в 1,5 раза больше, чем на соответствующую дату прошлого года. Средние цены на гречневую крупу-ядрицу росли всю первую половину 2016 года, увеличившись на 33% и к августу достигнув 94,14 руб./кг. Однако после этого цены стали снижаться, к маю 2017-го упав на 22% до 73,48 руб./кг. Средняя норма потребления гречки в России, по данным Росстата, составляет около 650 тыс. т/год.

