Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) снизила прогноз мирового производства зерна в сезоне-2017/18 на 1,2 млн т до 2,59 млрд т. Как говорится в июльской сводке предложения и спроса на зерновые, оценка пересмотрена из-за ожидаемого сокращения урожая ячменя и пшеницы, главным образом в Евросоюзе. В результате мировое производство зерновых может оказаться на 0,6% меньше, чем в 2016 году.



Прогнозируемый объем производства пшеницы в мире в этом году составляет 739,9 млн т, что на 20 млн т меньше оценочного результата сезона-2016/17 и на 3 млн т ниже, чем ожидалось в июне. «Основной причиной такого пересмотра в сторону понижения является более низкий ожидаемый урожай в ЕС и на Украине, где установившаяся сухая погода может привести к снижению урожайности», — сообщает ФАО. В том числе может сократиться предложение высокобелковой пшеницы «в связи с ухудшением видов на урожай в Соединенных Штатах».



При этом объемы производства фуражного зерна в мире прогнозируются на уровне 1,35 млрд т — на 1,9 млн т выше июньского прогноза и примерно на столько же выше предполагаемых итогов сезона-2016/17. «Основной прирост обеспечило ожидаемое увеличение объемов производства кукурузы в мире в силу расширения посевных площадей в Соединенных Штатах по сравнению с ожиданиями, а также улучшения видов на урожай в Южной Америке, где установились благоприятные погодные условия. Ожидаемое увеличение объемов производства кукурузы позволит с лихвой компенсировать снижение прогноза на урожай ячменя и пшеницы в Евросоюзе где в последнее время стоит засушливая погода», — полагают аналитики организации.



Потребление зерновых в начавшемся сезоне в мире, по прогнозу ФАО, вырастет на 0,5% по сравнению с предыдущим периодом и составит 2,58 млрд т. Сокращение потребления зерновых в кормовых целях приведет к снижению потребления пшеницы в сезоне 2017−2018 годов в целом, при этом общий объем потребления кукурузы вырастет на 2,1%, а риса — на 1,2%. Торговля пшеницей в мире в текущем сезоне, как ожидается, уменьшится на 1,4% до почти 172 млн т, в основном из-за снижения импорта Марокко и Индией. В результате запасы пшеницы увеличатся, достигнув очередного рекордного уровня в 256 млн т. «Это на 3,5% больше и без того высоких запасов на начало периода», — ожидают эксперты.



Объем торговли фуражным зерном в 2017/18 сельхозгоду, как ожидается, сохранится на близком к предыдущему сезону уровне и составит 178,8 млн т: некоторый рост экспорта кукурузы и ячменя позволит компенсировать вероятное снижение вывоза сорго. Объем торговли рисом в 2018 календарном году прогнозируется на уровне 44,4 млн т, что близко к значениям прогноза на 2017 год (44,2 млн т). Что касается спроса, то на перспективах его роста в 2018-м сказывается ожидаемое увеличение запасов на местном уровне в Азии, что может привести к сокращению импортных закупок Бангладеш, Индонезией и Шри-Ланкой. Мировое производство риса в 2017 году, как ожидается, составит 503 млн т, что на 0,6% выше рекордного показателя 2016 года.



Мировые цены на продовольственные товары выросли на 1,4% к июню и на 7% по сравнению с июнем 2016-го. Этому способствовали рост цен на пшеницу и мясо. Так, индекс цен на зерновые ФАО вырос за месяц на 4,2% до 154,3 пункта, что стало наивысшим показателем за последний год. Больше всего увеличились котировки пшеницы, что связно с резким ростом цен на высокобелковые сорта пшеницы вследствие ухудшения погодных условий в Соединенных Штатах, а также на рис, высокий импортный спрос на который привел к росту.



Не способствуют повышению урожайности погодные условия и в России. «Если прошлый год был рекордный по урожаю — 120 млн т, то в этом году эта цифра, по нашим предварительным оценкам, будет колебаться от 100 до 105 млн т. Мы увидим снижение. Причину мы все прекрасно знаем — не каждый год бывает такая погода», — сказал глава Минсельхоза Александр Ткачев, выступая на Всероссийском дне поля в Татарстане. «Поздняя весна, много заморозков — это, безусловно, ведет к снижению урожайности», — добавил он. Как сообщает Минэкономразвития, в мае средняя температура по России была на 2,2°C ниже, чем в прошлом году, в результате чего в последнем месяце весны вырос показатель безработицы в стране — в первую очередь, за счет снижения сезонной занятости в сельском хозяйстве. По расчетам министерства, занятость в аграрном секторе в мае была на 15,4% ниже по сравнению с уровнем прошлого года.



О завершении посевной по всей России Ткачев объявил лишь 5 июля. Уборочная кампания в настоящее время ведется на юге страны. По данным Минсельхоза, к 6 июля 2,1 млн т зерна намолочено в Южном федеральном округе и 1,2 млн т — в Северо-Кавказском округе. Это в 2,5 раза меньше, чем к соответствующей дате 2016 года.

