Урожай пшеницы в России в этом году может составить 69 млн т, что на 4,3 млн т меньше показателя 2016-го, оценивает ФАО в своем продовольственном прогнозе, опубликованном в конце прошлой недели. Такая же оценка производства содержится в июньском обзоре Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA).



В сезоне-2017/18 мировое производство пшеницы снизится на 2,2% по сравнению с рекордом текущего сельхозгода (760,1 млн т) до 743,2 млн т. В частности, кроме России ожидается сокращение урожаев в США и Австралии, тогда как сборы в ЕС и Северной Африке восстановятся после падения. Несмотря на общее уменьшение производства пшеницы в мире ситуация на глобальном рынке останется стабильной благодаря высоким переходящим запасам. Их ФАО оценивает в 257,4 млн т, что на 4% выше уровня сезона-2016/17.



При этом объем мировой торговли пшеницей уменьшится со 174 млн т до 171 млн т. В основном это связано с сокращением импорта странами Азии и Африки. Эксперты ФАО прогнозируют, что крупнейшим экспортером пшеницы в новом сезоне станет ЕС, общий объем поставок странами союза превысит 31 млн т, что примерно на 5 млн т больше показателя сезона-2016/17. Россия увеличит вывоз пшеницы на 1,2 млн т до 28,7 млн т, оценивают аналитики ФАО. При этом США на фоне снижения производства уменьшат отгрузки на внешний рынок на 9,7% с трехлетнего максимума в 27,7 млн т в нынешнем сезоне. Таким образом, без учета общего вывоза странами Евросоюза, Россия в следующем сельхозгоду может вернуться на первое место в мире по поставкам пшеницы.



FAS USDA ожидает, что в сезоне-2017/18 Россия может экспортировать 29 млн т пшеницы, тогда как лидирующие в текущем маркетинговом году США продадут на глобальном рынке только 27 млн т. Страны ЕС вместе вывезут 31 млн т — эта оценка совпадает с расчетами ФАО. По итогам текущего сезона объем экспорта из США составит 28,2 млн т, прогноз вывоза из России FAS USDA понизила на 0,5 млн т до 27,5 млн т. Американское ведомство традиционно не берет в расчет показатели по Крыму.



Производство прочих зерновых тоже уменьшится

Производство фуражного зерна (в этой категории ФАО как и FAS USDA учитывает кукурузу, ячмень, сорго, просо, рожь, овес и прочие зерновые) в мире останется на уровне этого сезона и составит 1348 млн т. Это связано с ожидаемым увеличением урожая кукурузы в Южной Америке и Южной Африке, хотя глобальные сборы ячменя и сорго будут меньше, чем в этом сельхозгоду. Объем мировой торговли оценивается в 175,8 млн т, что на 1,3% ниже показателя текущего сезона. На фоне увеличения производства кукурузы уменьшится ее импорт, а вот спрос на ячмень, напротив, немного возрастет в основном за счет Азии. Конечные запасы фуражного зерна в следующем сезоне в мире ФАО оценивает в 274,5 млн т против 283,3 млн т на конец 2016/17-го.



В России общий сбор прочих зерновых (без учета риса, производство которого оценивается в 0,7 млн т) в этом году составит 41,2 млн т, что на 2,2 млн т меньше, чем в 2016-м. В том числе урожай кукурузы аналитики ФАО оценивают в 14,5 млн т, что на 5,1% ниже уровня прошлого года. В основном это связано с возвращением к показателям средней урожайности, говорится в прогнозе. По данным Росстата, в 2016 году средний сбор кукурузы с гектара составил 55,1 ц, тогда как среднепятилетний результат составляет 45,8 ц. Тем не менее, ее вывоз может увеличиться с 5 млн т до 5,4 млн т. Производство ячменя аналитики ФАО оценивают в 17,5 млн т против 18 млн т в 2016-м, при этом его продажи за рубеж могут вырасти с 3,4 млн т до 4,1 млн т. Экспорт всего фуражного зерна из России составит 9,6 млн т, что на 0,9 млн т выше, чем в текущем сезоне, предполагает ФАО.



FAS USDA прогнозирует, что урожай прочих зерновых в России достигнет 41,15 млн т, что немного выше показателя 2016 года (40,76 млн т). В том числе сбор кукурузы может возрасти с 15,3 млн т до 16 млн т, а экспорт этой агрокультуры в новом сезоне американская агрослужба в обновленном прогнозе повысила на 0,5 млн т до 6 млн т. В текущем сельхозгоду ее отгрузки из России оцениваются в 5,3 млн т. Потенциал вывоза прочих зерновых в целом также переоценен — с 9,16 млн т до 9,56 млн т. В 2016/17 сельхозгоду объем их поставок может составить около 8,7 млн т, рассчитывает FAS USDA.



Из отчетов ФАО и FAS USDA следует, что валовой сбор зерна в нашей стране может превысить 110 млн т. При этом Минсельхоз России ранее понизил прогноз урожая в этом году со 110 млн т до 100−105 млн т на фоне неблагоприятных погодных условий. Согласно госпрограмме развития сельского хозяйства, валовой сбор зерна в этом году должен составить 104 млн т. В 2016 году в России был получен рекордный урожай зерна в 120,7 млн т, в том числе 73,3 млн т пшеницы.



По данным ФТС, с начала сезона по 7 июня экспорт зерна из России составил 33,9 млн т, что на 0,9 млн т выше показателя аналогичного периода 2015/16-го. 1 июня глава Минсельхоза Александр Ткачев в интервью ТАСС сообщил, что по итогам сезона экспорт зерна составит 34−35 млн т, а в следующем — 37−38 млн т.

