Экономические санкции против России способствовали ослаблению рубля, что дает ценовое преимущество российской пшенице и возможность стать лидером мирового экспорта этой агрокультуры, считают аналитики американского финансового портала Seeking Alpha. Плохие условия для развития пшеницы в США и прогнозируемое снижение урожая в стране напротив вылились в рост стоимости фьючерсов на американскую пшеницу, что уменьшает конкурентоспособность страны на мировом рынке.



Минсельхоз США, недавно понизил оценку американского производства пшеницы в сезоне-2017/18 на 1,75 млн т из-за отставания в росте урожая на севере страны — в Северной Дакоте и Монтане. Более низкий урожай приведет к уменьшению экспорта. Такие прогнозы заставили американские фьючерсы на пшеницу вырасти более чем на 17% за год к недавней цене $4,81 за бушель. Это (и другие факторы) сместило торговый баланс на мировом рынке, «по крайней мере, в настоящее время», пишет Seeking Alpha.



К «другим факторам», аналитики портала относят продолжающиеся экономические санкции против России. Они сделали российскую пшеницу более конкурентоспособной для крупнейших мировых импортеров зерна. Этот список включает 10 ближневосточных стран (в том числе Иран, Ирак, Израиль и др.), пять североафриканских (Египет, Алжир, Тунис и др.) и пять государств юго-восточной Азии (Таиланд, Вьетнам, Филиппины и др.).



С конца 2016/17 маркетингового года девятнадцать из двадцати валют этих крупнейших импортеров усилились против российского рубля. Снизился по отношению к рублю за последние два месяца только египетский фунт. При этом в отличие от рубля, обменные курсы этих стран преимущественно слабели против евро, канадского и австралийского долларов. Что касается обменных курсов доллара США — они были менее изменчивыми по отношению к валютам крупнейших импортеров. Однако плохое состояние посевов пшеницы в США привело к удорожанию фьючерсов на агрокультуру более чем на 7,5% с конца мая.



«Конечно, у нас есть все возможности для того, чтобы стать крупнейшим экспортером пшеницы в этом сезоне, — комментирует директор департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский. — Урожай агрокультуры в стране, скорее всего, вырастет, по сравнению с показателем прошлого года, да и конъюнктура на зерновом рынке в этом сельхозгоду существенно лучше, чем в прошлом». По оценке эксперта, по итогам наступившего сезона Россия может поставить за рубеж до 31 млн т пшеницы.



По данным территориальных управлений Россельхознадзора, на основании выданных фитосанитарных сертификатов, с территории страны с первого по 24 июля экспортировано 1,6 млн т зерна и продуктов его переработки, что пока меньше объемов на 24 июля 2016/17-го на 109 тыс. т (1,8 млн т, -6%). В том числе пшеницы за этот период вывезено 688 тыс. т.



По информации Минсельхоза, на 31 июля в целом по стране зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с площади 9,6 млн га (в 2016-м — 12,5 млн га). Собрано 40,8 млн т зерна (47,5 млн т) при урожайности 42,6 ц/га (38,1 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с 7,8 млн га (в 2016-м — 9,2 млн га). Получено 34,2 млн т (36,9 млн т) при урожайности 44,1 ц/га (40,2 ц/га).

