Минсельхоз готовит проект постановления, разрешающий продавать на экспорт зерно из интервенционного фонда. Уведомление о начале разработки документа размещено на портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечает министерство, цель проекта — снижение расходов федерального бюджета на обслуживание запасов зерна.



Для высвобождения элеваторных мощностей Минсельхоз считает целесообразным реализовать часть запасов зерна интервенционного фонда как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Однако с учетом ценовой конъюнктуры внутреннего рынка проведение интервенций, в том числе на биржевых торгах, в настоящее время не требуется. «В то же время с учетом конъюнктуры мирового рынка зерна целесообразно реализовать на экспорт зерно интервенционного фонда урожая 2008−2013 годов», — отмечает министерство. Средства, полученные от продажи, будут направлены в доход бюджета, уточняет ведомство.



Как следует из данных Объединенной зерновой компании (ОЗК, является госагентом по проведению закупок в интервенционный фонд), к 1 января 2017 года в госфонде находилось 4,04 млн т зерна, из которых более 86% объема приходится на урожай 2014−2016 годов. Таким образом, зерновых, произведенных в 2013 году и ранее, в госфонде около 14% или примерно 560 тыс. т. В общем объеме госфонда на пшеницу 3-го класса приходится 1,7 млн т, 4-го класса — 1,6 млн т, 5-го класса — 376 тыс. т, ячмень — 243 тыс. т, рожь — 140 тыс. т. При этом больше всего интервенционного фонда хранится на территории Сибирского федерального округа — 1,7 млн т. В элеваторах Южного федерального округа находится 769 тыс. т, Приволжья — 763 тыс. т.



В течение 2016 года в ходе интервенций было приобретено 1,52 млн т зерновых агрокультур, реализовано — 70 тыс. т, основная доля продаж пришлась на рожь не ниже третьего класса (40 тыс. т). Ранее сообщалось, что в 2017 году государство рассматривает возможность продажи до 500 тыс. т зерна из госфонда, чтобы освободить хранилища. В мае ряд сибирских регионов призвали Минсельхоз вывезти часть зерна интервенционного фонда из-за возможных проблем с хранением нового урожая. Как заявлял министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин, по состоянию на май в регионе на элеваторах совокупной мощностью 1,3 млн т единовременного хранения находилось около 500 тыс. т зерна, из которых 430 тыс. т — зерно интервенционного фонда. В Омской области к этому же времени лежало 468 тыс. т интервенционного зерна при общей мощности областных элеваторов и хлебоприемных пунктов в 2,24 млн т. В июне предложение экспорта интервенционного зерна поддержал вице-премьер Аркадий Дворкович.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов полагает, что решение вывозить зерно интервенционного фонда не выглядит разумным. «Если мы продаем на экспорт, мы отнимаем часть экспортного рынка у частных компаний. К тому же значительная доля зерна интервенционного фонда хранится в Сибири, и кто будет финансировать его перевозку в южные порты? Пробовать продать можно куда угодно, в том числе и в Китай, пригласите на аукцион китайские компании COFCO и прочие — пускай участвуют, если интересно. В интересах государства создать максимальную конкуренцию на аукционе, а не придумывать экзотические схемы по реализации этого зерна. Предположу, что во многих случаях весьма активно конкурировать за это зерно будут готовы и сами уполномоченные элеваторы», — сказал Сизов «Агроинвестору». По его словам, единственный выход из сложившейся ситуации — это продажа зерна из госфонда на открытом аукционе. «Мы имеем изначально архаичную и концептуально неправильную систему интервенций, поэтому проблемы возникают, и постоянно будут возникать в будущем. Но раз мы оказались в такой ситуации, сейчас нужно просто провести открытые торги, допустив на них максимальное число участников, предоставив всю информацию о хранящемся зерне, гарантировав его качество и заранее объявив стоимость отгрузки с элеваторов. И продать зерно из госфонда на рынок, а рынок уже сам разберется — экспортировать это зерно или использовать для внутреннего потребления», — отметил эксперт.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, в свою очередь, считает именно экспорт зерна наиболее реалистичным вариантом. «Проведение открытого аукциона будет выглядеть довольно странно в условиях, когда подходит новый урожай. Торги неизбежно обрушат цены, поэтому на внутренний рынок продавать зерно нежелательно, нужно везти его как можно дальше. Причем делать это надо было раньше», — сказал Рылько «Агроинвестору». Он уверен, что в случае экспорта интервенционного зерна сильного давления на рынок не будет. «Это Сибирь и не такие уж большие объемы — существенно на экспортном рынке это не скажется», — полагает он.



В 2016 году в России был собран рекордный урожай зерна в 120,7 млн т. Согласно прогнозу Минсельхоза, в этом году будет собрано 100−105 млн т, однако эксперты не исключают, что при благоприятной погоде валовой сбор в этом году может и превысить прошлогодний уровень. В то же время, как заявлял в марте глава Минсельхоза Александр Ткачев, в этом году принято решение минимально использовать механизм госзакупок. «Пока мы затовариваемся. С учетом количества зерна в стране, у нас нет необходимости впрок его закупать, и мы не будем так делать», — говорил Ткачев.

