Переходящие запасы зерна на новый сельхозгод, начавшийся 1 июля, составили 15,35 млн т, что на 12% больше, чем сезоном ранее. Как сообщает Росстат, 9,2 млн т из этого объема было в заготовительных и перерабатывающих организациях, что почти на 20% выше уровня начала сезона-2015/16, еще 6,2 млн т находилось в сельхозорганизациях (на 2,6% больше).



Остатки пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях к началу нового сезона оказались выше на 18% и составили 6,8 млн т, из которых 5,2 млн т пригодно на продовольственные цели. Запасы кукурузы, по оценке Росстата, находились на уровне 907 тыс. т, что на 46% больше прошлогоднего показателя. Также имелось 847 тыс. т (+6%) ячменя, 320 тыс. т (+18%) ржи, 82 тыс. т (+36%) овса и 52 тыс. т (в 2,1 раза больше) гречихи.



Рост остатков в сельхозорганизациях (без субъектов малого предпринимательства) обеспечила кукуруза, объемы которой увеличились на 72% до 1,1 млн т. Запасы пшеницы в сельхозорганизациях, напротив, сократились по сравнению с прошлым годом на 12% до 2,6 млн т против 2,9 млн т к 1 июля 2016 года. При этом в Южном федеральном округе пшеницы в хозяйствах к началу нового сельхозгода оказалось в 2,4 раза меньше (256 тыс. т), а в Северо-Кавказском федеральном округе — почти в шесть раз (167 тыс. т), следует из данных Росстата. В том числе на Ставрополье остатки пшеницы ниже прошлого сезона в 6,5 раза, в Краснодарском крае — 4,6 раза, а в Кабардино-Балкарии — в 25 раз. «Снижение вызвано исключительно более поздним началом массовой уборки, прежде всего на Юге», — поясняет аналитический центр «СовЭкон». Минсельхоз объявил о начале уборки зерновых и зернобобовых агрокультур лишь в конце июня, сообщив, что неблагоприятные погодные условия сева весной и неустойчивая погода начала лета сдвинули сезонные полевые работы на две недели. «Однако уже в начале августа запасы пшеницы в хозяйствах юга могут превысить прошлогодний показатель», — отмечается в сообщении центра.



За исключением Юга страны остатки пшеницы старого урожая в других основных производящих регионах довольно значительные. В Центральном федеральном округе они в 1,9 раза выше прошлогодних (560 тыс. т), в Приволжье — в 1,8 раза (615 тыс. т), в Сибири — в 1,4 раза (493 тыс. т). «В отличие от Юга, при гораздо более скромных возможностях для экспорта остатки старого урожая в этих регионах могут быстро обесцениваться на фоне поступления зерна нового урожая», — констатирует «СовЭкон».



Переходящие запасы к 1 июля 2016 года, согласно данным официальной статистики, находились на уровне 13,7 млн т. «Русагротранс» оценивает прошлогодний уровень ниже — в 10,8 млн т (без учета хозяйств населения), однако в этом году запасы, по подсчетам компании, выросли до 17,8 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в конце июня оценивал остатки в 19,4 млн т. Как пояснял гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, рекордный российский урожай зерна (120,7 млн т) совпал с огромным мировым сбором и переходящими запасами, что привело к падению цен на глобальном рынке и, как следствие, снижению темпов вывоза. Однако благодаря высоким переходящим запасам в новом сельхозгоду Россия может побить рекорд по экспорту. Как ранее заявлял глава Минсельхоза Александр Ткачев, вывоз в сезоне-2017/18 может составить 37−38 млн т, а согласно прогнозу ИКАР, отгрузки могут достичь и 39,5 млн т против примерно 36 млн т в 2016/17-м, в том числе перспективы поставок пшеницы оцениваются в 28−30 млн т.



Пока в июле экспорт зерна идет в хорошем темпе, отмечает директор департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский. «Несмотря на отставание в уборке в десять дней, мы идем лишь чуть ниже июля 2016 года, когда было вывезено 2,55 млн т. Это происходит за счет поставок кукурузы, запасы которой существенны», — сказал Павенский «Агроинвестору». Как следует из материалов Росстата, в заготовительных и перерабатывающих организациях и хозяйствах населения суммарно к 1 июля находилось более 2 млн т кукурузы — на 59% больше, чем годом ранее.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, с 1 по 12 июля экспорт зерна из России составил 591 тыс. т, что на 1,2% выше аналогичного показателя предыдущего сезона, при этом вывоз кукурузы превышает прошлогодние темпы в 20 раз — за неполные две недели ее отгружено 222 тыс. т. Экспорт пшеницы пока отстает: с 1 по 12 июля вывезено 256 тыс. т, что на треть меньше, чем к аналогичной дате сезона-2016/17. Минсельхоз оценивает урожай зерна в новом сезоне в 100−105 млн т и даже выше, если осенью будет достаточно сухая погода.

