Средние цены на ячмень на российском экспортном рынке в течение прошлой недели увеличились на $5,5 до $172,5/т (FOB). Согласно ценовому мониторингу аналитического центра «СовЭкон», цена спроса на ячмень в российских глубоководных портах также демонстрирует рост до 8,2−8,9 тыс. руб./т с 8,1−8,3 руб./т неделей ранее (без НДС).



В начале этой недели экспортные цены продолжают повышаться. «Продавцы озвучивают предложения уже в диапазоне $176−178/т. Это самый высокий уровень с января 2016 года, когда цены находились в районе $180/т», — говорится в сообщении центра. По данным «СовЭкона», в настоящее время наблюдается высокий спрос со стороны покупателей, поддержку ценам оказывает и задержка с уборкой ячменя на Украине.



Причиной роста экспортных цен стал неожиданный спрос с достаточно высокой ценой покупки на крупном международном тендере, поясняет ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Зайцев. «В начале прошлой недели были объявлены итоги тендера Саудовской Аравии, на котором они купили 900 тыс. т ячменя вместо предполагаемых изначально 1,5 млн т. И рынок впоследствии начал реагировать на этот тендер: цена находилась в районе $200/т с поставкой на Саудовскую Аравию, в пересчете на черноморский FOB — это около $180/т, и мы стали подтягиваться к этому уровню», — рассказал Зайцев «Агроинвестору».



При этом, по его словам, нынешняя цена может сохраниться в течение нынешнего сельхозгода. «В этом сезоне мировой рынок несколько ограничен с точки зрения предложения. В частности, Австралия может недополучить урожай ячменя, во Франции были проблемы, связанные с засухой. Поэтому в этом сезоне, наверное, стоит ждать уровня около текущей цены на FOB, от $175/т и выше», — отметил он.



Согласно оперативным данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, с 1 по 24 июля экспорт российского ячменя вырос на 29% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. За первые три недели нового сезона вывезено 471 тыс. т этой агрокультуры, на нее приходилось треть всех поставок зерновых. Отгрузки шли в 15 стран, среди которых лидером традиционно является Саудовская Аравия (121 тыс. т), в топ-3 также входит Турция (83 тыс. т) и Иордания (75,7 тыс. т). Основные компании-экспортеры ячменя — ТД «Риф», на который приходится 24% всех поставок, «Зернотрейд» (9%) и «Зернограф» (5%).



В 2016 году валовой сбор ячменя в стране вырос на 3% до 18 млн т, при этом вывоз по итогам сельхозгода-2016/17 оказался крайне низким, сократившись на 31% до 3 млн т. Доля экспорта от собранного урожая снизилась до 17% против 25% сезоном ранее. В этом году Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) прогнозирует сохранение урожая ячменя в России на уровне прошлого года: в июльском обзоре озвучена оценка валового сбора на уровне 17,5 млн т без учета Крыма (по Росстату, в 2016-м в Крыму собрано 446 тыс. т ячменя). При этом экспорт российского ячменя, согласно ожиданиям FAS USDA, должен вырасти до 3,6 млн т при совокупном снижении мирового производства этой агрокультуры со 148 млн т в прошлом сезоне до 138,5 млн т в наступившем. На прошлой неделе прогноз мирового урожая до 138,1 млн т снизил и Международный совет по зерну (IGC), сославшись на возможное сокращение сбора в Евросоюзе, Австралии и США из-за чрезмерно сухой погоды. «СовЭкон» прогнозирует урожай в этом году на уровне 16,5 млн т, экспорт — 3,5 млн т.



«Прошлый год был очень тяжелым в плане экспорта ячменя, было большое предложение на мировом рынке и огромные запасы, например, у Саудовской Аравии. В этом сезоне за счет снижения мирового производства ситуация, возможно, будет складываться по-другому», — отметил Зайцев. Пока прогноз ИКАР по экспорту ячменя в этом сезоне — 3 млн т, однако не исключено, что он будет повышен до 4 млн т. «Прогноз в 3 млн т был сделан, исходя из ожидаемого урожая ячменя в 17 млн т. Однако с учетом текущего сбора мы будем повышать эту оценку до 17,5 млн т, а, возможно, и до 18 млн т. Исходя из этого, вполне возможно, будет увеличен прогноз и по экспорту», — пояснил Зайцев.



По данным Росстата, в этом году посевные площади ячменя составили 8,04 млн га, что на 3,8% меньше уровня 2016 года. Согласно оперативной информации Минсельхоза, к 1 августа агрокультура убрана с площади 1,2 млн га, намолочено 4,4 млн т при урожайности 36,9 ц/га (в 2016-м — 33,6 ц/га).

