По данным ФТС России, с 1 по 19 июля 2017 года экспортировано 1,1 млн т зерновых агрокультур, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона (1,2 млн т). Отгрузки пшеницы сократились более чем на треть — до 520 тыс. т, ячменя — на 11% (276 тыс. т). В то же время экспорт кукурузы в июле превышает прошлогодний темп почти в 19 раз (298 тыс. т).



Как поясняет аналитический центр «СовЭкон», отставание экспорта пшеницы и ячменя обусловлено сдвигом уборочной кампании в этом году. «Из-за более позднего начала массовой уборки запасы пшеницы и ячменя в хозяйствах серьезно снизились в первой половине июля, тогда как в прошлом сезоне в этот период они значительно пополнились за счет раннего поступления нового урожая», — говорится в сообщении «СовЭкона». В то же время остатки кукурузы старого урожая сохраняются на высоком уровне, что и обеспечило ее рекордные для июля объемы вывоза. По данным Росстата, переходящие запасы кукурузы на новый сельхозгод, начавшийся 1 июля, в заготовительных и перерабатывающих организациях и хозяйствах населения суммарно составляли более 2 млн т — на 59% больше, чем годом ранее. В целом остатки зерна достигали 15,35 млн т, что на 12% больше, чем сезоном ранее.



Кроме того, на снижение экспорта зерна к уровню прошлого года повлияло подписание ведущими экспортно-ориентированными компаниями Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, полагает президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «В текущей ситуации крупные игроки очень аккуратно делают продажи на внешние рынки согласно принятой хартии.

Хотя, по сути, данный документ является внутрироссийским, весь внешний рынок отреагировал моментально на принятое соглашение подписанное резидентами», — сказал Скурихин «Агроинвестору».



Тем не менее, за счет кукурузы экспорт зерна в июле идет в хорошем темпе, несмотря на отставание в уборке урожая в десять дней, ранее говорил «Агроинвестору» директор департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский. «Мы идем лишь чуть ниже июля 2016 года, когда было вывезено 2,55 млн т», — отмечал он.



Со второй половины месяца темпы экспорта, прежде всего пшеницы, возрастут как благодаря увеличению сбора нового урожая, так и уже заключенным контрактам на поставку, в первую очередь в Египет, отмечают аналитики «СовЭкона». Как ранее говорил «Агроинвестору» директор центра Андрей Сизов, общее предложение зерна в России в этом сезоне может превысить 140 млн т против 133 млн т годом ранее. Согласно последнему прогнозу «СовЭкона», валовой сбор зерна в этом году может составить 117 млн т, в том числе 72,9 млн т пшеницы. Российский зерновой союз (РЗС) оценивает урожай в 2017 году в 115−118 млн т, но допускает, что прошлогодний показатель может быть превышен. «Мы ожидаем урожай зерна на уровне или даже несколько выше рекордного прошлого года», — говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. На старте сезона ИКАР прогнозировал сбор в диапазоне 111,5−116,5 млн т. Прогноз Минсельхоза на урожай зерна этого года — 100−105 млн т.



Благодаря высоким переходящим запасам в новом сельхозгоду Россия может побить рекорд по экспорту. Как ранее заявлял глава Минсельхоза Александр Ткачев, вывоз в сезоне-2017/18 может составить 37−38 млн т, а согласно прогнозу ИКАР, отгрузки могут достичь и 39,5 млн т против примерно 36 млн т в 2016/17-м, в том числе перспективы поставок пшеницы оцениваются в 28−30 млн т.



По словам президента РЗС Аркадия Злочевского, в прошлом сезоне Россия недопоставила на экспорт 5 млн т зерна, благодаря чему в этом сельхозгоду его вывоз может побить рекорд. Этому должны способствовать более высокие мировые цен, а также падение рубля. По данным Минсельхоза, по состоянию на 20 июля средняя экспортная цена на мягкую пшеницу в США (Мексиканский залив) составила $199 за тонну, а неделей ранее превышала $200/т, в то время как на аналогичную дату прошлого года она находилась на уровне $170/т. Средняя контрактная экспортная цена на пшеницу в России, по подсчетам агроведомства к 14 июля, равнялась $175/т.

Международный совет по зерну оценивает отгрузки по итогам сельхозгода в 39 млн т. По мнению Национального союза зернопроизводителей, при благоприятном соотношении внутренних цен к мировым Россия может реализовать за рубеж и до 40 млн т зерновых. «В то же время существенным фактором, ограничивающим показатели темпов экспорта, являются качественные характеристики поставляемого зерна. Так, в прошлом сезоне ряд зарубежных стран, импортирующих российскую сельхозпродукцию, в частности пшеницу, вводили ограничения: Египет — 0% спорыньи, Армения и Грузия — жесткие требования по клейковине — минимум 23,5%, что в дальнейшем сказалось на показателях экспорта из России. В текущем сезоне при благоприятных погодных условиях в процессе уборочной кампании есть надежда получить урожай с высокими показателями качества, который всегда востребован на внешних рынках», — отметил Скурихин.

