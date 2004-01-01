По состоянию на 20 июля в России намолочено 25 млн т зерна, что лишь на 15% ниже уровня на аналогичную дату прошлого года, следует из оперативных данных Минсельхоза. Неделей ранее отставание превышало 25%, а две недели назад — более 60%. К настоящему времени зерновые и зернобобовые убраны с 5,7 млн га или 12% всех посевных площадей, при этом урожайность в среднем по стране составляет 44,1 ц/га — на 2,6 ц/га или 6% выше показателя 2016 года на эту дату.



В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые обмолочены с более половины площадей. Сбор составляет 6,8 млн т при урожайности 41,8 ц/га, что примерно соответствует показателю прошлого года (41,6 ц/га). В Южном федеральном округе урожайность превышает прошлогоднюю на 1,5 ц/га и достигает 45,2 ц/га, уборка проведена на 45% площадей, в результате собрано 17,8 млн т зерна. В частности, урожайность оказалась на 2,6 ц/га выше в Краснодарском крае — 62,1 ц/га против 59,5 ц/га в 2016-м, на 1,5 ц/га — в Ростовской области (38,6 ц/га и 37,1 ц/га), на 0,6 ц/га — в Ставропольском крае (43,3 ц/га и 42,7 ц/га). Также уборочная кампания началась в центре России и Поволжье, где пока намолочено 235 тыс. т и 103 тыс. т — десятая часть объема, собранного к аналогичной дате 2016 года.



Озимая и яровая пшеница в целом по стране убрана с 3,9 млн га (в 2016-м — 5,4 млн га), намолочено 17,9 млн т (в 2016-м — 23,3 млн т) при урожайности 45,6 ц/га, что на 2,6 ц/га выше уровня 2016-го. Озимый и яровой ячмень к 20 июля собран на 762,6 тыс. га, что на 12% меньше прошлогоднего показателя, однако урожайность этой агрокультуры увеличилась на 2 ц/га до 39,7 ц/га. Урожайность выше и у озимого рапса — 20,4 ц/га против 19,5 ц/га в 2016-м, намолочено 130 тыс. т агрокультуры с 63,5 тыс. га.



Урожайность зерновых остается рекордной благодаря хорошему состоянию озимых, отмечает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «То, что высокая урожайность озимых предопределена, мы говорили еще два месяца назад и сейчас это подтверждается. Прохладная и влажная погода весной сформировала высокие влагозапасы, которые сегодня конвертируются в высокую урожайность», — сказал он. Больше вопросов сохраняется по яровым зерновым культурам, хотя и их состояние на текущий момент в целом выглядит лучше средних значений. «Потенциальные проблемы могут возникнуть в Алтайском крае — крупнейшем производителе зерна на азиатской части России, где относительно невысокие влагозапасы. А также в Поволжье, где запасы влаги все-таки избыточны, и если продлятся дожди, то это может негативно сказаться на урожае. Также волноваться можно за урожай кукурузы: идет задержка развития растений, а в силу того, что эта агрокультура поздняя, то в центре страны значительная ее часть может уйти под снег. И будет либо вообще не убрана, либо убрана со значительными потерями», — добавил эксперт.



О том, что урожайность на юге страны выше прошлогодней и «качество зерна достаточно приличное», несмотря на сдвиг сроков уборки на две недели, в среду докладывал глава Минсельхоза Александр Ткачев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. «Пока гибель минимальная, хотя неблагоприятная погода создала сложности с выходом в поле практически во всех регионах», — сообщил он. В то же время единственной опасностью для урожая Ткачев назвал сохранение неблагоприятной погоды осенью. «Если будет достаточно сухая погода осенью, имеется в виду сентябрь, октябрь, это очень важно для уральской территории, Сибири, то вполне можем рассчитывать, что урожай текущего года превысит 105 млн т», — предположил Ткачев.



«Если погода будет хорошая, то волноваться, скорее, нужно о том, что мы можем превысить прошлогодний сбор, что с учетом высоких переходящих запасов существенно увеличит нагрузку на инфраструктуру и логистику. По нашим расчетам, общее предложение зерна в этом сезоне может превысить 140 млн т против 133 млн т годом ранее», — отмечает Сизов. На прошлой неделе «СовЭкон» повысил свой прогноз по производству зерна в этом году со 115,6 млн т до 117 млн т, в том числе пшеницы — с 70,8 млн т до 72,9 млн т.



То, что урожай зерна при благоприятной погоде может превысить прошлогодний уровень в 120,7 млн т, не исключает и Российский зерновой союз. Как говорил RNS президент союза Аркадий Злочевский, побить рекорд удастся в случае, если погода в осенний период будет благоприятствовать. В настоящее время союз прогнозирует валовой сбор в 2017 году в районе 115−118 млн т. Существенно выше прогнозируемых Минсельхозом 100−105 млн т оценка валового сбора и у Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР): в конце июня гендиректор Дмитрий Рылько говорил о 111,5−116,5 млн т, в том числе 66−71 млн т пшеницы.

