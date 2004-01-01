По прогнозу Российского зернового союза (РЗС), урожай зерна в России в этом году может составить 115−118 млн т, а при благоприятной погоде даже превысить рекордный уровень прошлого года (120,7 млн т). «Все аналитики ориентируются на общий валовый урожай в районе 115−118 млн т. Если погода в осенний период будет благоприятствовать, урожай может повыситься, причем теоретически мы можем побить прошлогодний рекорд», — цитирует RNS президента союза Аркадия Злочевского.



Ранее в интервью «Биснес Online» эксперт говорил, что все будет зависеть от погоды осенью: именно в этот период появляются основные риски, способные повлиять на урожай. «Да, у нас случился довольно поздний сев, это, соответственно, влияет на сроки вегетации. Но обычно погода компенсирует свои же огрехи — не бывает так, чтобы в течение всего сезона сдвиги были кардинальными. А это значит, что погода должна будет подвинуть осень так же, как была сдвинута весна и лето», — сказал он изданию.



При этом качество зерна в этом году в среднем может быть лучше, чем в 2016-м, считает Злочевский: пока сухая и жаркая погода благоприятно влияет на качество в Сибири, хотя рекордного сбора там не ожидается, тогда как в европейской части страны валовой сбор будет большим, но качество — средним. На юге России, в частности, в Краснодарском крае возможен новый исторический рекорд производства зерна, предполагает эксперт.



По данным Минсельхоза на 17 июля, в целом по стране обмолочено около 4,2 млн га зерновых агрокультур, собрано 18,8 млн т, в том числе 13,7 млн т пшеницы. Темп уборки по-прежнему отстает от прошлогоднего — тогда на эту дату было получено 24,5 млн т с 5,9 млн га. Зато урожайность сейчас выше, чем год назад — 44,6 ц/га против 41,9 ц/га. Аграрии Южного федерального округа собрали почти 13,7 млн т зерна, в том числе в Краснодарском крае — 7,2 млн т, из них 6 млн т пшеницы. В регионе обмолотили около 47% посевов зерновых. Ранее вице-губернатор региона Андрей Коробка рассказывал «Агроинвестору», что в этом году Кубань рассчитывает повторить прошлогодний показатель сбора или даже превзойти его. По данным Росстата, в 2016-м урожай зерна в крае составил почти 14 млн т, в том числе около 8,5 млн т пшеницы.



Регионы Северного Кавказа намолотили 5 млн т зерна против 6,2 млн т год назад. Лидером округа является Ставропольский край, где собрали 4,7 млн т, в 2016 году в этом время было 5,9 млн т. В регионе предстоит обмолотить еще более 1 млн т — свыше 53% посевов. Например, аграрии Карачаево-Черкесии только приступили к уборке зерна, пока получено 1,2 тыс. т (год назад — 12,6 тыс. т).



Также на днях уборочная кампания стартовала в трех регионах Центрального федерального округа — Белгородской, Воронежской и Курской областях. Вместе они собрали 24,5 тыс. т с 6,8 тыс. га (0,1% уборочной площади). Год назад в это время ЦФО получил уже 1,27 млн т зерновых и зернобобовых. В Приволжье зерно убирает только Саратовская область, здесь намолотили 31,4 тыс. т против 491,4 тыс. т год назад.



Минсельхоз пока не корректирует прогноз урожая зерна в 100−105 млн т и предупреждает, что из-за неблагоприятных погодных условий сбор может оказаться и меньше нижней границы. Тем не менее, и этого объема России хватит для обеспечения внутренних потребностей и экспорта, говорил ранее глава министерства Александр Ткачев. При этом агроведомство США на прошлой неделе повысило оценку сбора в России почти до 114 млн т без учета риса и показателей по Крыму.

