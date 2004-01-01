Рост производства мяса всех видов в мире в ближайшее десятилетие замедлится и составит 13% к 2026 году против почти 20% в предыдущее 10 лет. Как говорится в обзоре Agricultural Outlook, подготовленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и ОЭСР, к 2026 году совокупный выпуск мяса вырастет на 39 млн т и достигнет 353 млн т в живом весе.



Прирост будет происходить в основном за счет развивающихся стран, которые будут переходить на более эффективные технологии производства и использования кормов. «На эти страны придется примерно 75% дополнительного объема выпуска», — говорится в докладе. При этом лидерские позиции в производстве мяса сохранят Бразилия, Китай, Евросоюз и США, хотя их доля в мировом объеме к 2026 году несколько снизится. «В абсолютном значении совокупный рост производства в развитых странах в рассматриваемый период, как ожидается, составит лишь пятую часть от аналогичного показателя в развивающихся странах, где ключевыми факторами остаются быстрорастущая численность населения и урбанизация», — прогнозируют аналитики ФАО и ОЭСР.



Основным драйвером роста совокупного мирового производства мяса станет птица, на которую придется около 45% всего прироста за ближайшее десятилетие. К 2026 году выпуск мяса птицы прибавит 16% и достигнет 131,6 млн т против 113,9 млн т, зафиксированных в среднем в 2014—2016 годах, в том числе в развитых странах — на 11% до 52,8 млн т, в развивающихся — почти на 19% до 78,8 млн т. «Благодаря низким затратам на производство и невысокой цене продукции выбор в пользу мяса птицы сделают как производители, так и потребители в развивающихся странах», — отмечается в обзоре. Особенно активно производство мяса птицы в ближайшее десятилетие будет увеличиваться в странах, имеющих избыток фуражного зерна, в том числе в Бразилии, Мексике, России, Украине, прогнозируют авторы.



Рост мирового производства свинины, напротив, в ближайшие десять лет ждет некоторое замедление: к 2026 году, как прогнозируется, будет выпущено 127,5 млн т свинины, что на 9% выше среднегодового уровня в 2014—2016-х. «Китай преодолеет снижение, зафиксированное в 2016 году, и на него придется 44% или 4,6 млн т мирового прироста. Значительные показатели по наращиванию производства за рассматриваемый период также, как ожидается, продемонстрируют Бразилия, Мексика, Филиппины, Россия, США и Вьетнам», — полагают эксперты ФАО и ОЭСР.



Производство мяса КРС за десять лет вырастет на 11% до 76,3 млн т, преимущественно за счет развивающихся стран, где рост составит 16%. «До 75% прироста производства говядины придется на Аргентину, Китай, Бразилию, Индию, Мексику и Пакистан. В Индии позитивная динамика в основном будет следствием увеличения производства молока», — говорится в обзоре. В развитых странах выпуск говядины в течение ближайших 10 лет возрастет на 5% преимущественно за счет США, где рост поголовья будет наблюдаться до 2021 года, после чего начнется сокращение. «В Новой Зеландии и Европе, где две трети производства говядины приходится на молочное стадо, выпуск этого вида мяса снизится, в первую очередь благодаря росту продуктивности в молочном секторе, а также снижению спроса», — полагают авторы.



В то же время за счет роста населения среднедушевое потребление мяса до 2026 года останется примерно на прежнем уровне, незначительно увеличившись до 34,6 кг/чел. с нынешних 34,1 кг/чел. в год. Положительную динамику обеспечит мясо птицы — его доля вырастет с 36,3% до 37,3%, тогда как среднедушевое потребление свинины будет сокращаться — с 37,2% до 36,1%. Доля говядины в среднедушевом мировом потреблении мяса останется примерно на прежнем уровне — 21,7−21,8%.



В 2016 году мировой выпуск мяса вырос лишь на 1% до 317 млн т, в то же время торговля продемонстрировала лучшую динамику — на 5% до 30 млн т. Международные поставки свинины за год увеличились на 9%, птицы — на 5% и мяса КРС — на 3%, а ягнятины — снизились на 3%. Среди стран-импортеров нарастили закупки Китай, Чили, Южная Корея, Мексика, Евросоюз, Филиппины, ЮАР и ОАЭ. Россия, а также США, Канада и Австралия в результате роста собственного производства, напротив, стали импортировать меньше.

