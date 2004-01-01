9% картофеля осталось в полях

К 21 ноября в российских сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах накопано 6,4 млн т картофеля, что на 555 тыс. т или на 8% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. За последние две недели валовой сбор практически не изменился и, как полагает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, итоговый урожай уже вряд ли будет значительно отличаться от полученного на данный момент объема.







Согласно данным Минсельхоза, картофель выкопан с 270,1 тыс. га из 297,1 тыс. га. Таким образом, неубранными остаются 9,1% посадочных площадей. «Вряд ли их уже удастся убрать, — констатирует Красильников. — В первую очередь неубранные площади приходятся на регионы Северо-Запада, в том числе Калининградскую область, где погода так и не позволила ни собрать урожай в полном объеме, ни получить картофель надлежащего качества». Так, по оперативной информации аграрного ведомства, в Северо-Западном федеральном округе уборочные работы проведены лишь на 64% площадей, в результате чего неубранными остались 6,3 тыс. га. В том числе в Новгородской области картофель собран лишь на 45%, в Калининградской области — на 62%, в Архангельской области — на 38%. В Приволжском федеральном округе картофель накопан с 50,7 тыс. га из 56,5 тыс. га площади (менее 90%). В Сибири уборка произведена на 38,5 тыс. га из 41,1 тыс. га (94%).



Красильников отметил, что снижение урожая картофеля в этом году прогнозировалось экспертами. «Мы так и ожидали, что валовой сбор будет на 5−7% ниже уровня прошлого года — как за счет сокращения площадей, так и за счет уменьшения урожая из-за погодных условий. Хотя эти факторы были частично компенсированы более высокой урожайностью в ряде регионов», — напомнил эксперт «Агроинвестору». По данным Минсельхоза, средняя урожайность картофеля в сельхозорганизациях и КФХ страны в этом году выросла почти на 8% до 236 ц/га, в том числе на Урале — на 29% до 202 ц/га, в Поволжье — на 23% до 232 ц/га, в Центральном федеральном округе — почти на 10% до 291 ц/га.







Снижение валового сбора и качества клубней уже отразилось на их цене. «В оптовом звене картофель уже сейчас подорожал на 15−20% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. И я не думаю, что цена уже будет снижаться до конца сезона. С одной стороны, это хорошо для сельхозпроизводителей, зачастую находившихся на грани рентабельности в последние сезоны из-за перепроизводства. Но с другой стороны, рост цен может отразиться на импорте», — прокомментировал Красильников. По данным ФТС, в январе-августе 2017 года ввоз картофеля вырос практически вдвое к соответствующему периоду 2016-го, до 529 тыс. т. Как пояснил Красильников, такая динамика обусловлена рекордным урожаем 2015 года, когда цены упали до такого уровня, что стали неинтересны импортерам. «В результате в первой половине 2016 года импорт уменьшился вдвое, однако в 2017 году вновь вышел на уровень 2015 года. В первой половине 2018-го, судя по всему, объем ввоза будет не меньше нынешнего года», — прогнозирует эксперт.



По данным Росстата, в 2015 году российские сельхозорганизации и КФХ собрали рекордные 7,5 млн т картофеля. В 2016-м производство товарного картофеля в стране составило 6,9 млн т. В этом году площади агрокультуры в промышленном секторе сократились почти на 14%.



В 2015 году средняя оптовая цена на картофель, реализуемый сельхозорганизациями, составляла 13,2 руб./кг, в 2016-м — 10,2 руб./кг. За январь-октябрь в оптовом звене он подорожал до 11,8 руб./кг.

