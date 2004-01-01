Россия удвоила импорт картофеля

За январь-август этого года России импортировала 529 тыс. т картофеля, что на 99,7% больше, чем за аналогичный период 2016-го, следует из данных ФТС. При этом тогда поставки уменьшились примерно на 50% относительно первых восьми месяцев 2015-го. Более 54% объема ввезли из Египта, вторым импортером стал Китай (почти 17%), далее идут Азербайджан, Израиль и Беларусь.



Это связано с тем, что из-за погодных условий картофель в ряде регионов был посажен позже обычного, также задержалось поступление нового урожая на рынок. Так, по данным Минсельхоза на 4 августа, в сельхозорганизациях и КФХ было накопано 318,9 тыс. т картофеля, тогда как на аналогичную дату 2016-го — 427,3 тыс. т. К концу месяца разрыв увеличился: было собрано 781 тыс. т клубней, что примерно на 400 тыс. т меньше, чем в это время год назад. По данным Росстата, остатки картофеля в сельхозорганизациях в августе составляли около 160,5 тыс. т против 185,7 тыс. т годом ранее, то есть сократились на 13,6%. В сентябре остатки картофеля были на 5,2% выше, чем в этот месяц в 2016-м и составляли 116,6 тыс. т.







Эта ситуация незначительно сказалась на потребительских ценах: в августе картофель стоил в среднем 25,85 руб./кг — на 2,25 руб./кг дороже, чем в этом месяце прошлого года, однако меньше, чем в июле (35,21 руб./кг), следует из данных Росстата. В сентябре цена составила 21,12 руб./кг против 19,64 руб./кг год назад. При этом средние цены производителей в августе упали до 12,7 тыс. руб./т по сравнению с 16,7 тыс. руб./т в июле. В сентябре они продавали картофель уже по 10,6 тыс. руб. т. Средняя цена за девять месяцев составила 12,3 тыс. руб./т, в третьем квартале прошлого года картофель у производителей стоил 14,2 тыс. руб./т.







Ранее гендиректор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина поясняла «Агроинвестору», что цены снижаются, поскольку производители стараются как можно быстрее продать урожай, если нет возможности положить картофель на хранение. Также она прогнозировала, что цены пойдут вверх в конце октября. На это же надеялись и участники рынка: перепроизводство картофеля в предыдущие два сезона привело к тому, что цены в опте иногда опускались до нерентабельного уровня, что негативно сказалось на финансовом положении участников рынка. Правда, из данных Росстата следует, что потребительские цены в октябре почти не увеличивались: к 16 октября они снизились на 1,2% к предыдущей неделе, в следующие две недели увеличились на 0,5% и на 0,6%.



По данным Минсельхоза на 3 ноября, картофель в сельхозорганизациях и КФХ был выкопан с 268 тыс. га или 90,2% площади, получено 6,3 млн т при урожайности 235,5 ц/га. В прошлом году в это время с 313,1 тыс. га было накопано 6,7 млн т, средний сбор с гектара был на уровне 215,1 ц. Лидером по производству картофеля стала Брянская область, где получили 861,7 тыс. т — на 104,3 тыс. т больше, чем в 2016-м. На втором месте аграрии Тульской области, которые накопали 517,4 тыс. т (плюс 33,2 тыс. т), третьей стала Нижегородская область с 373,6 тыс. т (на 49 тыс. т больше, чем в 2016-м). При этом если Брянская область успела убрать 99,9% площадей картофеля, то в Тульской остались неубранными 3,2% (0,5 тыс. га), в Нижегородской — 1,8% (0,2 тыс. га).

